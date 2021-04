Semestervikariera i vår vaccinations- och provtagningssupport! - Region Dalarna - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Falun

Prenumerera på nya jobb hos Region Dalarna

Region Dalarna / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Falun2021-04-08Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!ARBETSBESKRIVNINGUnder våren har Region Dalarna öppnat en supportfunktion för vaccinationen som riktar sig till Dalarnas medborgare. Supporten finns till för att besvara allmänna frågor om vaccinationen men även vara behjälplig med att guida medborgare i hur man bokar vaccinationstider och navigerar på 1177:s sidor. Vidare besvarar vår support frågor om bokning av självprovtagning för covid -19. Supportfunktionen består idag av en handfull medarbetare med olika yrkesbakgrund från skilda verksamheter inom Region Dalarna. Till sommaren söker vi dig som vill bli en del av vårt support-team och hjälpa Regionen i det viktiga vaccinationsarbetet. Du kommer introduceras i arbetet under maj månad för att därefter kunna arbeta självständigt under sommarmånaderna. För rätt person finns goda möjligheter till en förlängning efter sommarenKVALIFIKATIONERVi söker dig som:Har erfarenhet av att arbeta med telefonen som arbetsredskapHar erfarenhet av 1177 Vårdguidens e-tjänster, gärna både som invånare och personalHar en pedagogisk, serviceinriktad framtoning och förmåga att guida andra människor som befinner sig i frustration/uppgivenhet.Är en lagspelare som gillar att samarbeta i gruppTrivs i en social roll där din uppgift är att genom individuella samtal sprida kunskap och trygghet till Dalarnas befolkningDet är dessutom meriterande om du:Har erfarenhet av vårdadministration i journalsystemet Take CareArbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga, flexibilitet och kommunikation. Vi ser att rätt person för arbetet besitter dessa egenskaper och dessutom har ett strukturerat och noggrant arbetssätt. VI kommer lägga stort vikt vid dina personliga egenskaper i rekryteringsprocessen.Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobbVi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidTillträde snarast enligt överenskommelse Allmän visstid2021-04-08MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-18REGION DALARNA5679294