Semestervikarier/timanställning till Äldreomsorgen 2026
Vara kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vara Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vara
2025-12-12
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Semestervikarier inom äldreomsorgen
Vill du ha ett sommarjobb som inte bara är ett jobb - utan en chans att skapa glädje, nya erfarenheter och minnen för livet? Bli en del av vårt team och gör varje dag betydelsefull, både för dig och för de människor du möter!
Är du en engagerad och empatisk person som vill arbeta med äldre människor och bidra till att deras vardag blir trygg och meningsfull? Nu söker vi semestervikarier för sommaren 2026 som vill göra skillnad inom äldreomsorgen i Vara kommun både på äldreboende och hemtjänst.
Som semestervikarie får du en viktig roll i att ge omsorg, stöd och värdighet till våra äldre, och du kommer att vikariera för ordinarie personal under sommarens semesterperiod 2026.
Vi har varierande arbetstider, inklusive dag, kväll, helg.
Samt ständig helg (varje helg) - perfekt för dig som vill arbeta fokuserat under veckosluten och vara ledig under veckodagarna.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och bidra till vård av högsta kvalitet.
Din roll
Som semestervikarie inom äldreomsorgen är du en nyckelperson i att skapa trygghet och trivsel för de äldre. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Att ge personlig omvårdnad och stöd vid hygienrutiner.
- Hjälpa till vid måltider, städning och inköp.
- Utföra hälso- och sjukvårdande insatser på delegation från sjuksköterska.
- Dokumentera enligt verksamhetens riktlinjer.
Ditt engagemang och din förmåga att bemöta människor med värme och respekt är avgörande för att skapa en meningsfull vardag för de äldre.
Din kunskap och erfarenhet
För att arbeta som semestervikarie inom äldreomsorgen behöver du:
- Ha fyllt 18 år.
- Eftersom svenska är det gemensamma arbetsspråket på arbetsplatsen behöver du behärska språket, muntligt och skriftligt, på den nivå som arbetsuppgifterna kräver.
- Ha datavana och kunna använda en smartphone i arbetet.
- Tillgång till Bank-ID.
- Har B-körkort och vana att cykla, då flera av våra verksamheter kräver detta.
Vi ser det som meriterande om du:
- Har en utbildning inom vård och omsorg, med möjlighet att visa bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel undersköterska, eller ett tjänstgöringsintyg som visar pågående tillsvidareanställning som undersköterska.
- Har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg eller liknande områden.
Innan anställning behöver du kunna uppvisa:
- Du behöver även kunna visa upp pass/ giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
- Ett utdrag från polisens belastningsregister, typ "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Observera att detta utdrag kan ta upp till 14 dagar att få, så beställ det i god tid via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Finns inget just för äldreomsorgen så viktigt att beställa rätt utdrag som vi har angett.
- Referenser kommer att begäras i samband med rekryteringen och det sker via vårt digitala referenstagnings system.
Din framtida arbetsplats
Som semestervikarie blir du en del av Vara kommuns äldreomsorg, som omfattar äldreboenden, hemtjänst, demens inriktning och Matleverans och servicegrupp. Vi använder schemasystemet Medvind, där du innan sommaren kan lägga in din tillgänglighet för arbetspass som timanställd samt även kunna se ditt kommande semestervikarie schema.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt för större möjlighet till anställning och chans att börja som timvikarie redan nu. Förbered utdrag från belastningsregistret samt referenser inför eventuell intervju.
Går du i skolan så kan du redan nu börja som timanställd och hoppa in vid behov- när du inte har skola och kan då ha säkrat ditt sommarjobb.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, möta nya människor och göra skillnad för äldre i din kommun. Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/313". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Kontakt
Jessica Larsson/ Personaladministratör ÄO 0512-31008 Jobbnummer
9640543