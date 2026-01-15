Semestervikarier till vård och omsorg
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzis
Vill du göra något betydelsefullt i sommar och samtidigt skapa meningsfulla dagar för andra? Då kanske du är intresserad av att sommarjobba inom vård och omsorg i Götene kommun.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och roligt jobb där du ger stöd och hjälp till människor i deras vardag. Du kan söka sommarjobb inom äldreomsorgen eller inom våra verksamheter för personer med funktionsvariation.
Sommarjobba inom äldreomsorgen/funktionsvariation
Äldreboende: På ett särskilt boende arbetar du med omvårdnadsarbete utifrån våra brukares olika behov. Du hjälper till att skapa en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Arbetet innebär att stödja med vardagliga uppgifter så som personlig omvårdnad, ge mediciner, städ och tvätt samt aktiviteter såsom spel, promenader och musik.
Hemvård: Inom hemvården ger du stöd och hjälp till personer i deras eget hem. Du utgår från hemvårdens lokaler där du och dina kollegor träffas vid arbetsdagens början. Du arbetar oftast självständigt men vissa arbetsmoment utförs tillsammans med en kollega.
Korttid: På korttidsenheten vistas personer som rehabiliteras efter sjukhusvård. Här arbetar du med att stötta personer som har behov av omsorg och stöd under en kortare tid.
Gruppbostad: På våra gruppbostäder ger du ett personligt anpassat stöd för brukarna som bor där. Du handleder brukaren efter den enskildes behov och intressen.
Boendestöd LSS: Personal inom boendestöd ger stöd och handledning till personer med funktionsvariation i eget boende.
Personlig assistans: Som personlig assistent arbetar du med personer med funktionsvariation i eget boende.
Daglig verksamhet: Här skapar du förutsättning för personer med funktionsvariation att komma till ett arbete som är anpassad efter personens förmåga.
Introduktion
För att du ska känna dig trygg och säker på ditt sommarjobb får du en introduktion där du får ta del av våra rutiner och arbetssätt. Denna introduktion sker både digitalt och praktiskt. Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Fyllt 18 år
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift
• Innehar B-körkort
• Kan hantera mobiltelefon och dator
Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet inom vården är meriterande.
Vi sätter stort värde vid att du som söker är lugn och stabil, ansvarsfull och pålitlig. Vi ser att du har empatisk förmåga, är lätt att samarbeta med samt ger god service. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras.Övrig information
Semestervikariat där du arbetar hela eller del/delar av perioden juni-augusti eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dag, kväll, natt, jour samt helg.
Anställning av semestervikarier sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast möjligt!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
