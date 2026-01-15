Semestervikarier till vår kundtjänst i Norrköping
Martin & Servera AB / Kundservicejobb / Norrköping Visa alla kundservicejobb i Norrköping
2026-01-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Martin & Servera AB i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
Martin & Servera-koncernen består av tretton bolag med starka varumärken specialiserade inom olika delar i grossistledet. Martin & Servera AB är moderbolaget som samlar centrala funktioner som strategiskt och operativt stöd för de olika verksamheterna. Vi drivs av en vision om hållbara transporter med omtanke om människor, djur och miljö.Vi söker nu dig som drivs av att ge en professionell service och uppskattar en roll där ditt lösningsfokuserade tänk kommer till sin rätt.
Vad kommer du att göra?
Som kundtjänstmedarbetare hjälper du våra kunder och ser till att de får professionell service, efterfrågad hjälp och du löser uppkomna problem. Du hanterar returer, reklamationer och vidtar alla de åtgärder som du bedömer vara nödvändiga för att på ett bra sätt klara ut varje reklamationsärende.
Du säkerställer att ärenden tas vidare inom organisationen vilket innebär mycket kontakt med medarbetare inom andra funktioner i företaget som t.ex. ekonomi, varuförsörjning, transport och lager. En arbetsdag på kundtjänst är inte den andra lik och under intensiva perioder hanterar du många olika ärenden samtidigt.
Vad söker vi hos dig?
Vi ser Martin & Servera som ett gigantiskt lagspel, där alla delar är viktiga. För att lagspelet ska fungera och utvecklas behöver vi ha den allra bästa administrationen kring vår verksamhet. En del av detta administrativa team är vår kundtjänst. Vi ser att du som börjar jobba hos oss uppskattar struktur, älskar service till både kunder och kollegor och inte är rädd för att hela tiden uppfinna och förfina redan befintliga lösningar.
För att lyckas tror vi att du:
• Har minst gymnasiekompetens och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med kundkontakter och service i kombination med administrativa uppgifter.
• Arbetar-/ har arbetat med service, gärna med erfarenhet av att hantera ärenden som uppkommer när något gått fel. Därför är du en person med fantastisk förmåga att lösa problem på ett enkelt och lösningsfokuserat sätt med kunden i fokus.
Om du även har kunskap och intresse för de produkter som finns i restaurangköken underlättar det och kommer göra ditt arbete ännu mer roligt och lärorikt. Du har lätt att lära dig olika system, rutiner och processer. Har du en förmåga att kunna fatta snabba beslut, ta egna initiativ och även tycker om att arbeta i ett periodvis högt tempo kommer du trivas bra i den här rollen.
Din arbetsplats
I Norrköping arbetar ca 470 medarbetare. Vi sitter i ljusa, fräscha och klimatsmarta lokaler med öppen planlösning.
Kundtjänstteamet består idag av 15 medarbetare och är en del av logistikorganisationen i Norrköping och Enköping. Vårt team har en bra blandning av både åldrar och kompetens. Vi anpassar oss och håller humöret uppe när allt kanske inte går som på räls. Vi pratar med varandra och är tydliga i vår feedback. På så vis lägger vi varje dag grunden till ett gott samarbetsklimat. Det viktigaste av allt, vi har kul på jobbet!
Du får ta del av uppskattade personalförmåner som exempelvis ett generöst friskvårdsbidrag och frukost/lunchsubvention.
Urvalsprocessen
Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här.
Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Vikariat, heltid, början av april/maj till slutet av augusti 2026, med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid, vardagar kl. 8-17
Tillträde: april/maj
Sista ansökan: 2026-02-05. Vi jobbar med löpande urval.
Adress: Ströbogatan 28, 616 34 Åby
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta gruppledare Kundtjänst Cattarina Eriksson, cattarina.eriksson@martinservera.se
, för frågor om urvalsprocessen kontakta HR-partner Susanne Bäckström, susanne.backstrom@martinservera.se
Facklig företrädare (Unionen): Roger Lönn, 0761-199835
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9686429