Semestervikarier till Umeå mejeri
2026-01-20
På Norrmejerier hittar du Norrlands roligaste sommarjobb! Nu söker vi semestervikarier till flera avdelningar på Umeå mejeri. Är du intresserad av livsmedelsproduktion där högteknologi, hantverk och innovation går hand i hand så kan ditt sommarjobb finnas på Norrmejerier!
Vi erbjuder sommarjobb på olika avdelningar inom produktion och på vårt kyllager. Vi tar del av ansökningar och kallar till intervjuer löpande.
Även du som sökt jobb hos oss tidigare är välkommen att söka igen. Vi värdesätter medarbetare som kan tillföra flera perspektiv och med olika erfarenheter.
Information om tjänsterna
På Umeå mejeri förädlar vi den norrländska mjölkråvaran till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass. Arbetsuppgifterna inom produktion innebär i huvudsak att övervaka produktionsprocessen och säkerställa att maskiner och utrustning fungerar. På kyllagret består dina arbetsuppgifter i huvudsak av att plocka och rangera varor till våra kunder. En viktig del i arbetet är att identifiera och lösa tekniska fel och att bidra till ständiga förbättringar av produktionsprocessen.
Arbetet innebär skiftgång och pågår i ca 10-14 veckor under perioden maj-augusti, beroende på avdelning. Beroende på upplärningstid på avdelningen kan det vara aktuellt med upplärning i mars-april.
Vi söker dig
Du som söker har lägst gymnasieutbildning, gärna inom process/teknik/mekanik eller naturvetenskaplig utbildning. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom processindustri, gärna med läkemedel eller livsmedel, samt om du har goda kunskaper om hygienregler inom livsmedelsindustri.
Truckkort är meriterande då det kan ingå i tjänsten. Arbetet inom produktion och kyllager kräver en god fysik då uppgifterna innebär både lyft och manuellt arbete.
Som semestervikarie hos oss behöver du behärska svenska i tal och skrift.
Till följd av säkerhetsbestämmelser vill vi att du som söker är över 18 år.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar - och som är en viktig del av människors liv.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta
Vi prioriterar personer som kan jobba hela sommaren.
Då det är svårt med bussförbindelser till mejeriet så är det en fördel om du har B-körkort, dock inte ett krav.
Vid frågor rörande rekryteringen eller om tjänsterna du välkommen att kontakta HR-avdelningen: HR@norrmejerier.se Publiceringsdatum2026-01-20Så ansöker du
Välkommen med CV och personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten senast den 1 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort du kan.
ID-handling och andra handlingar som styrker din ansökan/dina meriter tas med vid en eventuell intervju.
Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till växeln på tel: 090-18 28 00 för att komma i kontakt med HR om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrmejerier Ekonomisk fören
906 22 UMEÅ Arbetsplats
Umeå mejeri Jobbnummer
