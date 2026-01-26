Semestervikarier Till Strukturerad Öppenvård Laro
Vi söker dig som i sommar vill arbeta inom Strukturerad öppenvård LARO. Verksamheten erbjuder målgruppen personer med LARO öppenvård utifrån olika livsproblem, syftet är att öka följsamheten till den medicinska behandlingen och öka livskvaliteten. Vi jobbar initialt hands-on med saker av praktiskt karaktär för att efter en tid övergå i ett mer återhämtningsinriktat arbetssätt. Insatsen ska vara effektiv och tillgänglig med utgångspunkt i den enskildes behov.
Insatsen utformas utifrån individens behov och består av psykosociala stödinsatser och praktiskt stöd, det förekommer även gemensamma aktiviteter och måltider. I uppdraget ingår samverkan med såväl uppdragsgivare som andra aktörer den enskilde har kontakt med.
Den semistrukturerade öppenvården sker dagtid måndag till fredag.
Verksamheten har totalt 12 platser som Malmöbon ansöker om via sin socialsekreterare på IFO Utredning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du ska också ha god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av socialt arbete med målgruppen personer med missbruk/riskbruk/beroende
• erfarenhet av personer med opiatberoende
• erfarenhet av att arbeta med personer med LARO
• erfarenhet av att arbeta med personer med samsjuklighet
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av journalföring
• utbildning i ÅP, MI, CM, CRA, Återhämtningsinriktat arbetssätt, Första hjälpen psykisk ohälsa
• B-körkort för manuellt växlad bil
Förutom ovanstående vill vi att du:
• Visar handlingskraft utifrån klientens specifika behov
• Har ett empatiskt förhållningssätt
• Har ett Harm reductionperspektiv/good enough-perspektiv
• Är uppfinningsrik och lösningsfokuserad
• Är flexibel - du behöver kunna växla mellan psykosocialt stöd och praktiska göromål
Om arbetsplatsen
Arbetsgruppen består av fyra medarbetare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform och tillträde: Semestervikariat v.25-35, du behöver kunna arbeta minst sex veckor. Vi söker också timvikarier.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1 sommarvikarier.Övrig information
Intervjuer hålls digitalt v.10-11.
SÖM (den strukturerade öppenvården i Malmö), som organisatoriskt är inom samma sektion, söker också semester- och timvikarier. Se separat jobbannons.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete.
Innan anställning behöver du visa examensbevis/studieintyg samt giltig id-handling.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
