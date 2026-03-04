Semestervikarier till Sjuksköterskeenheten
Söker du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad på riktigt? Har du ett brinnande intresse för att bidra till en trygg och säker vård för våra patienter? Då ska du söka semestervikariat hos oss på Sjuksköterskeenheten i Tibro kommun. Hos oss ges du möjlighet att få arbeta hela sommaren och du har även möjligheten att få ytterligare förlängt vikariat. Vi söker dig som är färdig utbildad/legitimerad sjuksköterska men även du som har en termin kvar på din utbildning som då kan jobba som sjuksköterskeassistent. Välkommen med din ansökan!
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som semestervikarie hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende.
Du är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dess behov.
En del av arbetet innebär stöd och samtal varför du måste vara kommunikativ och ha förmåga att möta människor på olika plan. Du har ett flexibelt förhållningssätt och förmågan att, trots ett högt arbetstempo, kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
För att trivas hos oss måste du kunna arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du värdesätter även teamarbete och bidrar med dina kunskaper och ett glatt humör till att skapa ett gott arbetsklimat.
Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete.
Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder:
* Period 1: v. 26-29
* Period 2: v. 30-33Kvalifikationer
* Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt dig som har 5 godkända terminer på sjuksköterskeprogrammet för att kunna jobba som sjuksköterskeassistent.
* God datorvana är ett krav.
* B-körkort är ett krav.
* Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tibro kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.'
Rekrytering kommer att ske löpande under annonseringsperioden.
ÖVRIGT
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
