Semestervikarier till Schedevi Psykiatri i Rimforsa
Schedevi Psykiatri AB / Vårdarjobb / Kinda Visa alla vårdarjobb i Kinda
2026-02-12
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schedevi Psykiatri AB i Kinda
, Jönköping
, Värnamo
, Essunga
eller i hela Sverige
Schedevi Psykiatri är ett privatägt företag som sedan 1942 erbjudit stöd, heldygnsvård och boende för vuxna med psykiska funktionsvariationer och samsjuklighet.
Vi tillhandahåller stor bredd i omvårdnaden med personlig omsorg, social och fysisk träning samt stöd i förmågan till individuell utveckling. Vi har flera väl inarbetade verksamheter och finns i Östergötland, Västergötland och nu även i Småland.
Om oss
Schedevi Öst är ett hem för vård och boende (HVB) bestående av 5 enheter samt dagverksamhet. Vi arbetar med funktionsträning i ADL samt aktiv rehabilitering för vuxna personer med förvärvad funktionsnedsättning till följd av exempelvis psykossjukdom eller samsjuklighet. Vissa delar av verksamheten är särskilt inriktade mot personer som har ett komplext och varaktigt funktionshinder där rehabiliteringsförmågan bedömts vara avsevärt begränsad.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor, som förutom SoL placeringen, vårdas enligt lagen om öppen rättspsykiatrisk vård samt lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär framför allt att ge de boende stöd och omvårdnad i deras vardag. Utifrån behovsområden och mål har en genomförandeplan upprättats. Efter det har ett strukturerat veckoschema gjorts för varje individ som kan innehålla bland annat stödsamtal, träning i den allmändagliga livsföringen och vardagliga sysslor såsom tvätt, städning och matlagning.
Utöver detta sedvanliga arbetsuppgifter på enheterna som exempelvis dokumentation, veckohandling av mat, matlagning, städning, tvätt, social träning, transport av klienter till vårdcentral etc. etc.
Arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen genom kända rutiner och förhållningssätt.
Din profil
Vi söker dig som vill arbeta med vuxna människor som har uttalade funktionshinder till följd av psykiatrisk sjukdom. Vi kan erbjuda dig ett trevligt, lärorikt och omväxlande arbete i vår verksamhet. Har du gått någon utbildning eller håller på att utbildar dig inom vård, socialt arbete eller pedagogik är det meriterande, likaså om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift samt har god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald bland våra sökanden.
Vi anställer och hanterar ansökningar löpande.
Välkommen med din ansökan! Som timvikarie ersätter du ordinarie personal under deras frånvaro.
Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom initiativförmåga och lösningsfokus. Är du dessutom lugn i ditt bemötande och kan anpassa dig till olika situationer så passar du bra in hos oss. Din ansvarskänsla och goda samarbetsförmåga är något vi värdesätter. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Schedevi Psykiatri AB
(org.nr 556247-5367) Arbetsplats
Schedevi Öst Kontakt
Johanna Dagérus 0700075017 Jobbnummer
9737953