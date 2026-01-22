Semestervikarier till Pärsons i Halmstad
Scan Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Halmstad
Till Scans produktionsanläggning i Halmstad söker vi nu engagerade och ansvarsfulla semestervikarier under perioden juni-augusti 2026. Hos oss får du en lärorik anställning inom en av Sveriges största livsmedelsproduktioner. Mest kända är vi för våra varumärken Scan, Pärsons och Bullens. Som semestervikarie hos oss kan du bland annat få arbeta med skivning, paketering och etikettering av kött och charkprodukter.Sommarjobba på Scan i Halmstad: Nyfiken på livsmedelsbranschen? Kanske är du student och söker arbetslivserfarenhet? - då ska du se hit! Nu har du chansen att arbeta på Scan i sommar. Som semestervikarie hos oss på Scan erbjuds du även ett antal förmåner, så som friskvårdsbidrag och rabatterade kött- och charkprodukter i någon av våra personalbutiker.
Vi söker dig som vill och kan jobba 8 veckor under sommaren. Du är flexibel, har hög arbetsmoral och tycker om att vara aktiv i din arbetsroll. Du är inte rädd för att hugga i och du är van att hålla högt tempo, samtidigt som du är mån om både kvalité och säkerhet. Du ska kunna arbeta i grupp och samarbeta med andra, då flera av avdelningarna kräver att man hjälps åt för att kunna nå bästa möjliga resultat.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter samarbetsförmåga och eget driv. Har du tidigare erfarenheter från industri- eller livsmedelsarbete och /eller har truckkort och truckvana så ser vi det som meriterande.
Vad du kan förvänta dig av oss: Som semestervikarie hos oss välkomnas du till ett arbetslag med en ansvarig produktionsledare. Under den första tiden hos oss utbildar vi dig bland annat i säkerhet, kvalité och hygien. Tjänsten är på heltid alltså 40 timmars vecka med varierande arbetstider. Scan värnar om en god arbetsmiljö varför hälsokontroller och slumpmässiga alkohol- och drogtester kan förekomma före och under din anställning.Sommarjobbsperioden 2026 startar v. 26 och sträcker sig till och med v. 33, vi ser helst att du kan jobba hela perioden, 8 veckor.
Alla slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Hur du ansöker: Du söker online via hemsidan där du bifogar ditt CV och ett kort personliga brev till. Vi tar endast emot ansökningar som sker via hemsidan. Till din ansökan vill vi att du bifogar en kort videopresentation där du berättar om dig själv.
Tryck på ansök direkt, då vi tillämpar löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sedan mer än 100 år är Scan Sveriges kött- och charkuterimästare. Idag är vi ett ledande livsmedelsföretag där hantverket och omsorgen om hela vår värdekedja - från gård till gaffel - utgör kärnan i vår verksamhet. Vi har en bred produktportfölj med både kött- och växtbaserade livsmedel, välkända varumärken som Scan, Pärsons och Bullens och ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarsfull produktion. Tillsammans med våra leverantörer, 6000 svenska gårdar, och våra 1700 medarbetare bidrar Scan Sverige till en framgångsrik svensk livsmedelsproduktion och ett livskraftigt och framtidssäkrat svenskt lantbruk. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597), https://www.scansverige.se/ Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9698572