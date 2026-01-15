Semestervikarier till HVB Bruksborg och Mobila Teamet
2026-01-15
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du en pågående eller avslutad utbildning inom socialt arbete och är en stabil person med förmåga att skapa och bibehålla goda relationer samtidigt som du vill ha ett meningsfullt sommarjobb? Då ska du söka sommarjobb inom socialtjänstens stödverksamheter.
Just nu söker vi semestervikarier till missbruksvården, HVB Bruksborg och Mobila Teamet.
Ditt nya jobb
Som semestervikarie hos oss har du varierande arbetsuppgifter som kan innebära alltifrån stöd och hjälp med fysisk- och psykisk hälsa, sysselsättning eller följa med på besök till olika myndigheter. Allt arbete med klienterna sköts i nära samverkan med handläggare samt övriga aktörer som påverkar klientens förändringsarbete positivt. Du kommer också att arbeta med dokumentation.
Bruksborg
Bruksborg är ett kommunalt HVB-hem som arbetar med ett strukturerat verksamhetsinnehåll för män med missbruks- och beroendeproblematik. Bruksborg erbjuder ett boende i en trygg- och drogfri miljö med tillsyn dygnet runt. På Bruksborg finns det 26 platser med olika placeringskategorier såsom utredning- stöd- motivation- och behandling. Det finns utöver dygnsvård utrymme för upp till tio dagvårdsklienter. Vi behöver 6 stycken semestervikarier till vår verksamhet.
Mobila teamet
Det mobila teamet arbetar med biståndsbedömda insatser med fokus på individ, missbruk och beroende. Teamet vänder sig till män och kvinnor med missbruks/beroendeproblematik och som har en egen bostad. Målet med insatsen är att klienten ska uppleva en ökad livskvalitet, utveckla sin förmåga till att leva mer självständigt och få bättre förutsättningar för att bo kvar i den egna bostaden. Teamet utgår från verksamhetslokalen på Slottsgatan i Jönköping. Vi behöver 5 stycken semestervikarier till denna verksamhet.
Din kompetens
- Vi söker dig som har pågående eller avslutad KY-utbildning med inriktning behandling, socionom, socialpedagog eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med behandling, stöttning och motivation hos unga vuxna, vuxna eller familjer
- B-körkort är ett krav
- Du behärskar det svenska språket i tal, läsning och skrift då du ska kunna kommunicera med medborgare och kollegor samt kunna skriva och läsa anteckningar i det dagliga arbetet
Du är en stabil och förtroendeingivande person som kan ge människor ett respektfullt bemötande, skapa goda relationer och har lätt för att samarbeta med andra. För att trivas hos oss ska du vara engagerad, uthållig och nyfiken på människors olikheter och inte rädd för att möta människor i utsatta situationer. Gemensamt för verksamheterna är att vi arbetar utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande.
Du kommer att få en bra introduktion i arbetet, som är meningsfullt, flexibelt och framförallt roligt. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp med omväxlande arbetsuppgifter och få möta många härliga människor under din arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Det är meriterande om du har utbildning i samt arbetat med någon av följande metoder: ASI, CRA, ÅP, ESL, MI, HAP.
Bra att veta
Rekryteringen avser semestervikariat till ovannämnda verksamheter, HVB Bruksborg 4 tjänster och Mobila Teamet 4 tjänster. Din arbetstid är heltid eller enligt överenskommelse på dagtid, kväll både vardag och helg. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att arbete hos flera medborgare eller på annan enhet kan vara aktuellt. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad.
Vi prioriterar de sökande som kan arbeta hela sommaren eller en längre sammanhängande period på minst 8 veckor. Våra semesterperioder är v. 25-34.
I din ansökan, var tydlig med att ange tidigare erfarenhet och praktik om du har detta. För en smidig rekryteringsprocess ber vi dig också bifoga arbetsgivarintyg och examensbevis i din ansökan. Intervjuer och urval sker löpande.
Före anställning ska utdrag lämnas från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Ta med detta oöppnat vid en intervju.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som semestervikarie inom missbruk vuxen!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/47". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Eva Blomqvist 036-103734
9685110