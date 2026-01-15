Semestervikarier till Burträsk mejeri och Ånäset ostlager
2026-01-15
På Norrmejerier hittar du Norrlands roligaste sommarjobb! Nu söker vi sommarvikarier till Burträsk mejeri och Ånäset ostlager. Är du intresserad av livsmedelsproduktion där högteknologi, hantverk och innovation går hand i hand så kan ditt sommarjobb finnas på Norrmejerier!
Din vardag hos oss
Burträsk mejeri
Till vår produktion i Burträsk söker vi semestervikarier som vill vara med och bidra vid tillverkningen av Västerbottensost®. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att sköta driften av våra olika maskintyper. Du är även delaktig i operatörsunderhåll då en viktig del i arbetet är att identifiera och lösa tekniska fel och att bidra till ständiga förbättringar av produktionsprocessen. Arbetet kräver en god fysik då ditt dagliga arbete innebär lyft och manuellt arbete.
Arbetet innebär skiftgång och pågår i ca 10-14 veckor under sommarmånaderna.
Ånäset ostlager
Till vårt ostlager i Ånäset söker vi dig som har tidigare erfarenhet av arbete på lager. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak lagerarbete men också att sköta drift av samtliga maskintyper på anläggningen. Du är till viss del delaktig i operatörsunderhåll. Arbetet innebär truckkörning, varpå det är meriterande med truckkort. Arbetet kräver en god fysik då ditt dagliga arbete innebär lyft och manuellt arbete.
Arbetet sker under dagtid och pågår ca 8 veckor inkl. upplärning.
Vi söker dig
Du som söker har lägst gymnasieutbildning, gärna inom process/teknik/mekanik eller naturvetenskaplig utbildning. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom processindustri, gärna med läkemedel eller livsmedel, samt om du har goda kunskaper om hygienregler inom livsmedelsindustri. Truckkort är meriterande.
Som semestervikarie hos oss behöver du behärska svenska i tal och skrift.
Till följd av säkerhetsbestämmelser vill vi att du som söker är över 18 år.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar - och som är en viktig del av människors liv.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Sakura Netterling, Produktionsledare Burträsk/Ånäset, telefon: 090-18 47 24 eller mejl till sakura.netterling@norrmejerier.se
Välkommen med CV och personligt brev som motiverar varför du söker tjänsten senast den 1 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort du kan.
ID-handling och andra handlingar som styrker din ansökan/meriter tas med vid en eventuell intervju.
Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till växeln på tel: 090-18 28 00 för att komma i kontakt med HR om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
En norrländsk upplevelse. Som gör gott.
Den friska norrländska naturen och klimatet ger oss unika förutsättningar. Vår norrländska mjölkråvara är näringstät och lämnar naturligt ett mindre avtryck på vår jord. Det är helt enkelt skillnad på mjölk och mjölk.
Precis som vår natur, ger vi dig storslagna upplevelser med våra produkter. Från vår hage till din mage, förädlar vi vår norrländska mjölkråvara till ett brett sortiment av mejeriprodukter i världsklass.
Så ansöker du
