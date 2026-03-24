Semestervikarier till Bostadsenheten
2026-03-24
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt för personer utan bostad? Tycker du om att ha ett varierande arbete? Är du social och tydlig i din kommunikation? Då har du ett semestervikariat som bostadskonsulent att söka hos oss.
Ditt nya jobb
Vi på Bostadsenheten erbjuder stöd till familjer och enskilda som inte får en bostad på egen hand. Utifrån den enskildes behov utförs stöd och tillsyn i boendet. Boendet erbjuds genom andrahandskontrakt med tilläggsavtal i olika typer av bostäder. Att arbeta som bostadskonsulent innebär att du är kontaktperson till ett antal hyresgäster. Du besöker enskilda i deras hem för att på olika sätt stötta upp i boendet. Det kan handla om att ge råd och stöd kring skötsel, motivera till stödinsatser eller kontakter med olika myndigheter. Bostadsenheten fungerar också som hyresvärd och i ditt uppdrag är du mobil och ute på fältet större delen av dagen. Som bostadskonsulent samverkar du med hyresgästens övriga kontaktnät varvid vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga. Då du har mycket kommunikation och stort kontaktnät måste du behärska svenska väl både i tal och skrift. Bostadsenheten har hela kommunen som arbetsområde.
Arbetstider är måndag-fredag med dag och kvällstjänstgöring samt vissa lördagar i månaden.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Din kompetens
Du som söker har en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av socialt arbete och MI.
Vidare ser vi att du som söker tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samtidigt som du har en helhetssyn och förståelse för vilken betydelse din yrkesroll har för verksamheten.
Du tar stort ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och driver dina arbetsprocesser vidare. Som person har du lätt för att ändra ditt synsätt, anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar och du samarbetar bra med andra. Du har ett lugnt bemötande, är lösningsorienterad samt har ett genuint intresse av att hjälpa andra och du är inte rädd för att möta människor i utsatta situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
Välkommen till oss
Bostadsenheten hyr ut lägenheter i andra hand genom så kallade "bostadssociala kontrakt" till personer som själva inte kan få ett eget förstahandskontrakt. Som Bostadskonsulent är din uppgift att arbeta för att hyresgästen ska kunna få ett eget förstahandskontrakt. Detta kan ske antingen genom att hyresgästen tar över kontraktet eller genom att hen hittar en egen bostad. Målgruppen för verksamheten är personer som kommer i kontakt med socialtjänsten och därigenom har fått ett biståndsbedömd insats i form av bostad. Individerna kommer i dag från olika sektioner inom socialtjänsten; försörjningsstöd, missbruk, funktionshinderomsorg, barn och unga. Ditt uppdrag som Bostadskonsulent är att stötta hyresgästen i detta och att göra kontinuerliga uppföljningar på plats i hyresgästens hem.
Bostadsenheten är placerat i Socialtjänsten inom Individ- och familjeomsorgen under område vuxen. Vi är 11 Bostadskonsulenter, 1 administratör, 2 driftstekniker och 1 samordnare.
Bra att veta
Vi söker två (4) semestervikarier till vår verksamhet. Tillträde och avslut av ditt semestervikariat sker enligt överenskommelse med rekryterande chef. Intervjuer och urval sker löpande.
Du som söker tjänsten ska kunna arbeta minst 8 veckor sammanhängande hos oss under hela semesterperioden (v. 25-34) och vi kommer prioritera de sökande som har möjlighet till detta. B-körkort är ett krav och du ska kunna köra både automat- och manuellt växlad bil.
Har du aktuella betyg/tjänstgöringsintyg så bifogar du dessa i din ansökan.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ta med detta oöppnat vid en intervju.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/46".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530)
För detta jobb krävs körkort.
Socialförvaltningen Kontakt
Anna Carlsson 036-106447
