Semestervikarier storhushåll; kock, ekonomibiträde, kombitjänst
Örkelljunga Kommun, Utbildningsförvaltningen / Kockjobb / Örkelljunga Visa alla kockjobb i Örkelljunga
2026-02-03
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.

Arbetsuppgifter
I rollen som kock/ekonomibiträde arbetar du i köket på ett äldreboende eller i ett mottagningskök. Arbetet utförs både självständigt och i samarbete med kollegor i ett arbetslag. Dina arbetsuppgifter omfattar vanligt förekommande sysslor i kök, såsom förberedelse, tillagning, portionering, städning, diskning och servering av måltider.
Att arbeta inom äldreomsorgens måltidsverksamhet innebär att du tillagar och förbereder den mat som serveras på våra äldreboenden, förskolor och fritidshem.
Om tjänsten är en kombitjänst ingår även arbetsuppgifter inom städ på förskola, vilket innebär att arbetstiden fördelas mellan kost och städ.Kvalifikationer
Krav på arbetslivserfarenhet: Önskvärt är att du har erfarenhet från arbete i storkök samt erfarenhet av tillagning av allergikost/anpassad kost. För att arbeta i mottagningskök krävs ingen erfarenhet från liknande arbete. Vi ser gärna att du har en köksutbildning eller annan jämförbar utbildning. Du bör vara flexibel, självgående och har lätt för att samarbeta. Tillgång till egen bil och B-körkort. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Som ett led i att bli en mer hälsobringande kommun tillämpar vi rökfri arbetstid. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.
Rekryteringen pågår under annonseringstiden, ansök snarast möjligt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303894". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
(org.nr 212000-0878) Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kostchef
Roland Renteria roland.renteria@orkelljunga.se 0435 55097 Jobbnummer
9720624