Semestervikarier sökes till Ovako Sweden AB, BU Hellefors - Ovako AB

Ovako AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hällefors2021-04-12Vill du vara med och förändra världen? Vårt stål i dess olika former bidrar till många olika företags framgång och utveckling - därmed är vi delvis med och utvecklar världen! Verksamheten i Hällefors tillverkar varmvalsad stång och tråd, kallbearbetad stång och tråd, samt komponenter från stång.Tillsammans med kunden vill vi arbeta med att ständigt utveckla användningen av vårt stål och även utveckla våra arbetssätt för att möta kundens behov. Ovako finns på olika orter i Sverige och även utomlands. I Hällefors arbetar idag cirka 450 personer som tillsammans arbetar mot vår gemensamma vision: Innovative steel for a better engineered future.Vår personal är vår viktigaste resurs och nu söker vi ett antal vikarier till sommaren 2021 för i huvudsak skiftgående operatörsarbete inom våra produktionsavsnitt men behov kan även finnas inom Underhåll, Logistik eller annan Servicefunktion. Anställningar kommer att ske av olika längd under sommaren och skiftform för tjänsterna varierar. Det finns även möjlighet till att påbörja anställningen innan semesterperioden beroende på produktionsbeläggning.Exempel på arbetsuppgifter vid semestervikariatet.- Färdigställning- Värmebehandling- Svarvning- Kapning- Övervakning av produktionsprocesser- Materialhantering (in- och utmatning, materialflytt, buntning)- Truckkörning- Transport (inkl Grensletruck/Hjullastare)- Utlastning- Lagerarbete- Planering- UnderhållsarbetePå Ovako arbetar vi med flexibilitet där bl.a. viljan att lära sig nya arbetsuppgifter/moment är viktigt för att vi ska kunna tillmötesgå kundernas krav - för att bli den självklara leverantören till våra kunder.Du som studerar eller har en utbildning med inriktning mot vår verksamhet prioriteras i vårt urval. Du måste ha fyllt 18 år när anställningen börjar för att erhålla anställning hos oss. Det är viktigt att du som uppfyller ovanstående anger det i ansökan.För sökande som är i behov av boende har företaget tillgång till ett antal övernattningsrum.OBS! Urval och tillsättning kan komma att ske löpande - skicka din ansökan redan idag!2021-04-12Skicka in ansökan via hänvisad länk. Det är viktigt att du i ansökan skriver hur tidigt under våren som du kan börja arbeta och vilken period du kan arbeta under sommaren. Vi vill även att du skriver vilken inriktning du har på din utbildning. Erfarenhet är meriterande, samt truck- och traverskort.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God samarbetsförmåga värdesätts högt på våra arbetsplatser. Att trivas med flexibilitet och variation är även viktigt.Vi eftersträvar mångfald på arbetsplatsen och välkomnar alla att ansöka!Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs - vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har cirka 2 800 anställda i mer än 30 länder och en omsättning på cirka 900 miljoner euro. Ovako är ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, världens tredje största stålproducent med över 100 000 anställda globalt och en årlig omsättning på cirka 50 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp och www.nipponsteel.com. För mer information besök oss på www.ovako.com och kolla gärna in vår film - HÄRVaraktighet, arbetstid4-8 veckor. Tillträde: Under våren/sommaren 2021 SommarjobbMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-18Ovako AB5685768