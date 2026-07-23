Semestervikarier sökes till Funktionsstöd sommaren 2026
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2026-07-23
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Funktionsstöd, Västerviks kommun
Välkommen till Västervik och Funktionsstöd
Vad roligt att du hittat just vår annons!
Nu söker vi dig som vill skapa en meningsfull och fungerande vardag där du kan göra stor skillnad i en annan människas liv.
Inom Funktionsstöd arbetar vi med personer som har olika funktionsvariationer och rekryterar i denna annons till följande inriktningar:
Gruppbostad/Servicebostad enligt LSS och SoL.
Den enskilde bor i en egen lägenhet med tillgång till personal dygnet runt och gemensamma utrymmen. Personer som bor här har varierande behov av stöd, som till exempel personlig hygien, medicin, matlagning och fritidsintressen.
Personlig assistans enligt LSS-lagen
Den enskilde bor i egen bostad och har beslut om personlig assistans. I beslutet framgår det i vilken omfattning stödet/hjälpen ska ges samt vid vilka tidpunkter på dygnet..
När du arbetar som personlig assistent hjälper/stöttar du den enskilde personen med det som hen inte klarar på egen hand så som till exempel personlig hygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor, kommunikation, medicin, hjälpmedel, fritidsaktiviteter med mera. I arbetet som personlig assistent stöttar du alltid den enskilde till att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Ensamarbete förekommer och körkort är normalt ett krav.
Socialpsykiatri/Boendestöd enligt LSS och SoL
Den enskilde kan bo i gemensamt boende eller i egen bostad. Den enskilde får stöd av personal för att få en fungerande vardag. Stödet kan till exempel innebära att planera inköp, matlagning, sköta sin bostad och andra praktiska saker,
Ensamarbete kan förekomma och körkort är normalt ett krav.
Korttidsvistelse för barn och ungdomar enligt LSS och SoL:
Södergården
Är ett korttidsboende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Vi har fyra platser och personal dygnet runt.
Vi fokuserar på att skapa struktur och rutin i vardagen. Vi arbetar motiverande för att den enskilde ska komma i väg till skola och aktiviteter samt kunna delta efter egen förmåga på det som händer på korttiden när man är hos oss.
Tallbackens korttidsboende
Hit kommer barn och ungdomar med funktionsvariationer när föräldrar behöver avlastning i vardagen och för att barnen ska få miljöombyte. Barnen som är på Tallbacken är mellan 1–21 år och har varierande behov av stöd, en del barn behöver hjälp med det mesta medan andra barn bara behöver socialt stöd. På Tallbacken får barnen b.la. pysslar, spela spel, leka och göra utflyter tillsammans med personalen.
Tallbackens fritids
På Tallbackens fritids vistas barn från 13 år. Barnen är på fritids före och efter skolan samt på lov. Här får barnen leka och umgås med andra barn. Barnen som är på fritids har varierande behov av stöd från personalen.
Korttid för vuxna enligt LSS
Korttidsboendet för unga och vuxna fungerar liknande som korttid för barn och ungdomar. Vi har fyra platser och personal dygnet runt.
Omsorgsbehovet varierar hos dem som vistas på korttidsboendet, en del personer som vistas här, kan behöva stöttning med det mesta i sin vardag men andra kan vara mera självgående.
Din kompetens
Vi söker dig som har pågående/avslutad gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Vi ser gärna att du har inriktning mot vård och omsorg, socialt arbete, beteendevetenskap, psykiatri eller pedagogik.
Vi värdesätter mångfald, jämn könsfördelning, olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. I rekryteringen lägger vi mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god självkännedom och är trygg i dig själv.
I tjänsten behöver du vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta med den enskilde, kollegor, anhöriga och andra samarbetspartners.
Du behöver vara flexibel och snabbt kunna ställa om när situationen kräver det, ha ett positivt förhållningssätt och vara lösningsinriktad.
Tjänsten förutsätter att du har grundläggande IT-kunskaper för att kunna arbeta med de system vi använder för journalföring, digital kommunikation som till exempel e-post och genomförandeplaner.
Att göra sig förstådd och förstå andra är viktigt inom vår verksamhet. Därför behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Arbete kan förekomma både dag, kväll, helg samt nattetid. I vissa av våra verksamheter är det krav på att ha B-körkort.Publiceringsdatum2026-07-23Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ser vi gärna att du söker via detta digitala rekryteringssystem. I urvalsprocessen prioriterar vi fullständiga ansökningar där din bakgrund och intresse för sökt tjänst tydligt framgår.
Vi söker dig som i första hand kan arbeta under semesterperioden mellan vecka 24 till 35.
Rekryteringsprocessen består av ett första urval, telefonavstämning, intervju och referenstagning. Om du blir kallad på en intervju förväntas du ha med dig ID-handling, intyg och betyg som är relevanta för tjänsten och som styrker uppgifter i din ansökan. Till intervjun vill vi att du har kontaktinformation till minst en referens.
Vi tillämpar löpande rekrytering och gruppintervju kan bli aktuellt i denna rekrytering
Blir du aktuell för intervju ska du i samband med intervjun kunna visa ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom HVB. Här hittar du länken till utdraget:
HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Observera att handläggningstiden kan vara ca 2 veckor
Har du skyddad identitet?
Kontakta då ansvarig rekryterare för ytterligare info.
Är du nyfiken på Västervik?https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/Länk
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Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOC 65-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Kommunal Kommunal vastervik.sydost@kommunal.se 010-355 40 94 Jobbnummer
10010104