Semestervikarier inom vård och omsorg - Lindesbergs kommun
2026-01-27
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Söker du ett meningsfullt och givande sommarjobb? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på Lindesbergs kommun.
Vi söker undersköterskor/vårdbiträden till arbete inom särskilt boende och hemtjänst i sommar. Det finns möjlighet att jobba på hemtjänsten i centrala Lindesberg, Frövi, Fellingsbro och Storå. Är du intresserad av att jobba på särskilt boende finns det även möjlighet i centrala Lindesberg, Frövi, Storå och Fellingsbro.
Vi erbjuder en givande arbetsmiljö och möjligheten att göra verklig skillnad i människors liv. Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt engagerade team.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig introduktion där du får gå bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. I introduktionen får du kunskap om vår värdegrund som all personal arbetar utifrån. Du har alltid nära till kollegor som ger stöd vid behov.
Du kommer att få jobba inom en givande och stimulerande arbetsmiljö, där fokus är att hjälpa den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov.
Om du blir anställd får du ett schema för sommarperioden som pågår mellan v. 25-32. Vi eftersträvar att erbjuda dig ett schema utifrån dina önskemål och hur mycket du vill jobba.
För dig som vill jobba under våren kommer möjlighet till timanställning finnas. Det kommer även finnas chans för dig att fortsätta jobba som vikarie efter sommaren.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor.
* Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete är meriterande.
* Du ska behärska det svenska språket på ett sätt att du kan kommunicera med de boende, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
* För att jobba inom hemtjänsten är körkort B ett krav.
* Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra.
* Du har ett gott bemötande och inte rädd för att ta egna initiativ.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag!
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
