Semestervikarier inom vård & omsorg
Åsele kommun / Undersköterskejobb / Åsele Visa alla undersköterskejobb i Åsele
2026-01-13
, Dorotea
, Vilhelmina
, Lycksele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åsele kommun i Åsele
, Dorotea
eller i hela Sverige
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Semestervikarier inom vård, omsorg och kök 2026
Sociala, Äldre- och handikappomsorg
Semestervikarier inom vård och omsorg
Är du 18 år och brinner för att hjälpa andra och göra skillnad.
Tycker du om att jobba självständigt men fungerar också bra i grupp. Då vill vi gärna att du kommer till oss och blir vår semestervikarie!
Att arbeta som timvikarie och sommarvikarie innebär att du kommer ersätta ordinarie personal. Du kan bland annat jobba i äldreomsorgen, personer med funktionsnedsättning eller inom vår köksverksamhet.
Inför sommarsemester 2025 söker vi undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, boendestödjare, kock och kökspersonal. Som semestervikarie får du ett omväxlande jobb under sommarmånaderna. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår hjälp med personlig omvårdnad. Stödet du ger utgår alltid från varje brukares/boendes individuella behov och önskemål. Det kan handla om att du hjälper någon att sköta sin personliga hygien eller ta sin medicin. Det kan även handla om att du tar med någon ut på en promenad eller att du planerar och genomför olika aktiviteter. Hur en arbetsdag ser ut skiljer sig mellan våra olika verksamheter.
Social dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter. Inom köksverksamheten gäller varierade arbetsuppgifter med förberedelser och tillredning av måltider. Ange om du vill arbeta inom hemtjänsten, särskilda boenden, verksamhet inom LSS eller kök. Ange även om det gäller natt- eller dagtjänst.
Vad du än väljer ska du kunna bemöta människor på ett bra sätt och tycka om att ge stöd, hjälp och omtanke. Arbetstiderna kommer att vara schemalagda. Kvalifikationer
Önskvärd adekvat utbildning för respektive arbetsområde, utbildning och tidigare erfarenhet inom vård och omsorg prioriteras. Körkort B krävs för vissa arbeten. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och förmåga till samarbete. Du ska ha fyllt 18 år, behärska det svenska språket i tal och skrift, datorvana är önskvärt.
Omfattning
Enligt överenskommelse
Övrigt
Intervjuer och eventuella anställningar kommer att ske löpande under rekryteringsperioden. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Vi tillämpar kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
(org.nr 212000-2791) Arbetsplats
Sociala, Äldre- och handikappomsorg Kontakt
Linda Eriksson 0941-14108 Jobbnummer
9680792