Semestervikarier 2026 till Brogården i Kolsva
2026-03-10
Nu söker vi dig som vill arbeta som boendestödjare i sommar till vår boendeverksamhet för vuxna med beroendeproblematik.
Vår boendeverksamhet ingår i verksamhetsområdet stöd & behandling som tillhör social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Brogården, som ligger i Kolsva är ett anpassat boende för vuxna med beroendeproblematik.
Brogården, som ligger i Kolsva är ett anpassat boende för vuxna med beroendeproblematik.

Vår boendeverksamhet finns till för att erbjuda vuxna kvinnor och män trygghet och stöd samt att vi boendestödjare främjar deras motivation till fortsatt drogfrihet.
Som boendestödjare hos oss kommer du att arbeta med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet samt skapa förutsättning till ett aktivt och meningsfullt liv.
Tillsammans med våra boende och övriga kollegor kommer du att skapa en trygg boendemiljö.
I tjänsten kan även vid vissa tillfällen samarbeten ske med annan personal från hälso- och sjukvården och vård- och omsorgsförvaltningen.
* Vi söker dig som är utbildad skötar-, undersköterske- eller YH utbildning behandlingsassistent/socialpedagog.
* Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbeten sedan tidigare ex. inom missbruksvård och behandlingshem.
* Du behöver kunna tala, skriva och förstå svenska bra eftersom dokumentation och kommunikationen med de du hjälper är en viktig del i arbetet.
* Då även bilkörning ingår i arbetet krävs B-körkort.
Vem söker vi?
Hos oss är det viktigt att du är trygg i dig själv samt har förmåga att skapa konstruktiva lösningar på problem som kan uppstå i arbetet med missbruksproblem och fysisk/psykisk ohälsa.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra brukare. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av andra och kan se individens behov.
Du har hög arbetsmoral och tar ditt arbete på allvar. Du har ett engagemang för att hjälpa människor och är beredd att vara flexibel och ta ett stort eget ansvar. Och för dig är det såklart en självklarhet att samarbeta och arbeta tillsammans och med dina kollegor.
Tillträde
Våren/sommaren 2026
Arbetstid: Dag och kväll, helg på schema
Alla som anställs av oss behöver kunna visa upp utdrag ur polisens belastningsregister . Beställ gärna detta utdrag i förväg! Tänk även på att ha med relevanta betyg och intyg till intervjutillfället.
Utdraget finns att beställa via länken: www.polisen.se/
Fast månads- vecko- eller timlön, Enligt avtal
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
Vi rekryterar löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Ann-Kristin Leandersson ann-kristin.leandersson@koping.se
