Vadstena kommun, Personalavdelningen / Apotekarjobb / Vadstena2021-01-22Till sommaren 2021 söker vi ett antal semestervikarier till vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, LSS-boende samt hemtjänst. Vi söker personal inom yrkesgrupperna: undersköterska, personlig assistent och omvårdnadspersonal.Våra semesterperioder är fördelade mellan v 25-32, det är en fördel att man kan arbeta under hela perioden. Skriv annars i din ansökan vilka veckor under sommaren du kan arbeta.Äldreomsorg:I Vadstena finns två äldreboenden Wasagården och Vätterngården.Wasagården har 73 boendeplatser fördelade på demensboende, vårdboende, korttidsboende samt en dagverksamhet som riktar sig till personer med demensproblematik.Vätterngården har 55 boendeplatser fördelade på demensboende och vårdboende.Hemtjänst:Hemtjänsten består av fyra geografiskt indelade grupper, en nattpatrull och ett team som riktar sig till personer med demenssjukdom - Hemstöd.LSS-boende;I Vadstena finns tre boenden för vuxna personer med särskilda behov som enligt LSS får individuellt utformat stöd och service för att klara sitt dagliga liv på boendet - Aspen, Konvaljen och Klosterliljan.Personlig assistans;Personer som enligt LSS får individuellt utformat stöd och service för att klara sitt dagliga liv i eget boende.Skriv i din ansökan vad du är intresserad av att arbeta med, även vilka veckor under sommaren du kan arbeta.Vi lägger stort fokus på en välplanerad introduktion för att du som ny personal ska känna trygghet och tydlighet i dina arbetsuppgifter och vad som förväntas av all vår personal.2021-01-22I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter.Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet.Arbetet innebär obekväm arbetstid fördelat på dag, kväll, natt och sovande jour-pass beroende på arbetsplats.Vi söker dig som är ansvarsfull, har en positiv inställning och har ett gott bemötande såväl mot brukare som kollegor. Du ska ha ett genuint intresse av att arbeta med människor och ha brukarens bästa i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg, psykiatri, barn och fritid, personlig assistans eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Det är viktigt att du har god datorvana, dokumentationsförmåga och kan utrycka dig väl i svenska både i tal och skrift.Inom vissa enheter är körkort ett krav samt att man kan cykla.ÖVRIGTVid eventuell intervju skall detta finnas med:Belastningsregister, länk; https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4427-hvbhem-belastningsregistret/ Mailadress till minst två aktuella referenserI Vadstena kommun finns det stora möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren. Efterfrågan på omsorgspersonal är stor och det finns goda förutsättningar att påbörja en vård och omsorgsutbildning efter att du har jobbat en tid. Det kan vara en fördel att skaffa sig arbetslivserfarenhet innan påbörjade studier.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Schema. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-06-15 Vi rekryterar fortlöpande.Timlön Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-06-14Vadstena kommun, Personalavdelningen5537383