semestervikarie till trafikledningen - Traveller Buss AB - Företagsförsäljarjobb i Huddinge

Traveller Buss AB / Företagsförsäljarjobb / Huddinge2020-03-10Traveller Buss AB har förtroendet att planera och genomföra all form av busstrafik från offentligt finansierad Närtrafik och skoltrafik till kommersiell beställningstrafik med företag, föreningar och privatpersoner som uppdragsgivare.Vi söker nu efter en semestervikarie med god chans till förlängning. Vi kommer till våren flytta in i vår nya moderna fullserviceanläggning som byggs just nu i Länna.Arbetsuppgifter:Som trafikledare är du spindeln i nätet och arbetar med planering, utförande och uppföljning av vår trafik. Du upprätthåller en god kontakt gentemot våra kunder och chaufförer. I ditt dagliga arbete samverkar du med övriga trafikledare på depån. För att trivas i rollen som trafikledare krävs ett professionellt förhållningssätt och en strukturerad planering, liksom att du är lösningsorienterad. Ordning och reda är ditt signum samt att du värnar om goda relationer.Kvalifikationer:Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom logistik eller transport. Vi ser gärna att du har arbetat några år inom yrket. För att lyckas i rollen som trafikledare krävs en god administrativ förmåga samt kunskaper i Microsoft Office. Meriterande är om du tidigare har arbetat med planeringsverktygen Klartext och Trapeze. Som person är du resultatorienterad, analytisk och kreativ. Du gillar att arbeta med människor samt har en god samarbetsförmåga. Är du verksam i vår bransch och har erfarenhet av beställningstrafik är detta ett extra plus.Tillträde april eller enligt överenskommelse.Vikariat i minst sex månaderArbetstiderna är dagtid med viss förskjuten arbetstid samt med schemalagd beredskap.Urval sker löpande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vår nya fullserviceanläggning i Länna, med planerad inflytt våren 2020:Varaktighet, arbetstidHeltid Sommarjobb2020-03-10Sista dag att ansöka är 2020-03-27Traveller Buss AB5141347