Semestervikarie till sommaröppen verksamhet
Vännäs kommun / Barnskötarjobb / Vännäs Visa alla barnskötarjobb i Vännäs
2026-02-16
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Beskrivning
Vi söker semestervikarier till sommaröppen verksamhet inom barnomsorgen i Vännäs kommun för barn i åldern 1-12 år på förskolan Myran under veckorna 27-31.
Du bör ha ett stort intresse för att jobba med barn och ungdomar, ha god social kompetens, vara flexibel samt van att ta egna initiativ. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och
könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Då den ordinarie förskola och fritidsverksamheten är stängd under dessa veckor bedriver vi barnomsorg på förskolan Myran.
Tillsammans med kollegor vill du skapa en verksamhet där barn trivs och känner sig trygga. Du arbetar med barnen i fokus och skapar förutsättningar för en meningsfull vistelse i den sommaröppna verksamheten. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter i arbete med barn 1-12 år. Vidare ser vi att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.
Vi ser också att det är premierande om du önskar arbeta alla eller en stor del av dessa veckor. Anställningsvillkor
Tillträde efter överenskommelse
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden
Utdrag ur belastningsregistret är en förutsättning för anställning
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Timlön. Vännäs kommun tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/18". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Vikariesamordnare Kontakt
Candra Vallrud 076-1353686 Jobbnummer
9743297