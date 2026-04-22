Semestervikarie till äldre- och funktionshinderomsorg 2026
2026-04-22
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-04-22Beskrivning
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen kan göra skillnad i människors liv?
Vi söker nu semestervikarier till omsorgsförvaltningen i Värnamo kommun för perioden
vecka 25-32.
För dig som är intresserad av att börja redan under våren kan det vara möjligt och i många fall meriterande.
Att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen är inte bara ett arbete - det är en chans att bidra till livskvalitet och skapa meningsfulla stunder för andra. Våra verksamheter ligger centralt i Värnamo, men även i våra ytterområden som Forsheda, Bredaryd, Bor och Rydaholm.
Inom äldre- och funktionshinderomsorgen kan du arbeta inom följande områden:
• Särskilt Boende
• Hemtjänst
• Personlig assistans
• Gruppbostäder
• Servicebostäder
• Boendestöd Dina arbetsuppgifter
Som semestervikarie hos oss får du ett omväxlande och socialt arbete. Hos oss får du varje dag möjlighet att göra skillnad genom att ge stöd och service baserat på brukarnas individuella behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
• Personlig omvårdnad och delegerade sjukvårdsuppgifter.
• Serviceinsatser som städning, tvätt, matlagning och handling.
• Att främja social samvaro och skapa trygga relationer.
Vi söker dig som vill arbeta som:
• Personlig assistent.
• Stödassistent eller stödbiträde inom funktionshinderomsorgen och psykiatri.
• Undersköterska eller vårdbiträde inom äldreomsorgen. Kvalifikationer
Vi söker dig som fyllt 18 år när anställningen börjar och som har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du har en positiv inställning till ditt arbete och ser vikten av ett gott samarbete kollegor emellan. I yrket förekommer även ensamarbete vilket ställer krav på att du tar egna initiativ, är lyhörd för andra och är ansvarstagande.
Utbildning inom vård och omsorg samt erfarenhet inom likvärdiga verksamheter är meriterande men inget krav - det viktigaste är dina personliga egenskaper och din vilja att lära. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift, detta för att kunna kommunicera med brukare, men även för att kunna dokumentera händelser och annan information i arbetet.
Arbetet inom hemtjänsten kräver att du ska kunna cykla, och det är meriterande om du har
B-körkort.
Vi prioriterar sökande som kan arbeta en längre sammanhängande period. (v 25-32)
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda dig?
Omväxlande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön.
• Ett meningsfullt, flexibelt och framförallt roligt arbete.
• För dig som visar framfötterna finns chans till fortsatt arbete även i höst, perfekt för dig som studerar.
• Utöver detta förstår vi vikten av en trygg start. Därför får du som ny semestervikarie en handledare på arbetsplatsen som stödjer dig under introduktionen och vägleder dig när du ska genomföra våra interna utbildningar.
Bra att veta
• Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att inte skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem. Kontakta oss istället för vidare instruktioner om hur du kan söka tjänsten på ett säkert sätt.
• Urval och intervjuer sker löpande.
• Vi arbetar med samordnad rekrytering, vilket innebär att vi kommer matcha din ansökan mot behov som finns på området.
• Den som ska arbeta i omsorgsförvaltningens verksamheter ska innan anställning uppvisa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs på Polisens hemsida. Mer information ges i senare skede av rekryteringsprocessen.
Vill du precis som oss ha en värdefull arbetsdag?
Välkommen att skicka in din ansökan!
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
331 31 VÄRNAMO
0370-377353
9868523