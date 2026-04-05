Semestervikarie för kundtjänst & innesälj
2026-04-05
Vi söker en semestervikarie till kundtjänst och innesälj under sommaren. Rollen omfattar kundärenden från våra e-handelskunder samt ordermottagning från företagskunder inom butik, restaurang och storkök. Du arbetar nära både försäljningen och produktionen i Uddevalla.
Gröna gårdar säljer svenskt kött - nöt, lamm, kyckling och gris - via vår egen e-handel och till butik, restaurang och storkök. Vi styckar, packar och skickar våra varor från vår anläggning i Uddevalla.
Tjänsten utgår från Kurödsvägen 23 i Uddevalla med möjlighet till visst distansarbete och är på ca 75 % med arbete förlagt måndag-fredag enligt fast sommarupplägg.Publiceringsdatum2026-04-05Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
hantera kundärenden via telefon, mejl och chatt.
hjälpa kunder med frågor om order, produkter och leveranser.
ta emot och registrera ordrar från företagskunder.
stötta försäljningen i det dagliga arbetet.
bidra till att kunddialogen är tydlig, snabb och korrekt.
Vi söker dig som
tycker om kundkontakt.
är strukturerad och lösningsorienterad.
kan hålla ordning även när det är många frågor samtidigt.
trivs i ett mindre team.
uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är en fördel om du också gillar försäljning och tycker om att hjälpa kunder hela vägen från fråga till lösning.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
kundservice.
butik, restaurang eller storkök.
innesälj eller ordermottagning.
kött, mat eller livsmedelsbranschen.
kundärendeprogram som ImBox, Zendesk, HubSpot eller liknande.Om tjänsten
Tjänsten är ett semestervikariat på ca 75 % med start 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse och pågår till 31 augusti 2026.
Arbetstiderna är i huvudsak:
måndag 08.00-16.00
tisdag 08.00-14.00
onsdag 08.00-16.00
torsdag 08.00-14.00
fredag 08.00-13.30
Det finns god möjlighet att tjänsten kan övergå i ett återkommande vikariat efter sommaren, till exempel vid semestrar, sjukdom och VAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gröna gårdar AB
(org.nr 559029-6751), http://www.grönagårdar.se
Kurödsvägen 23 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gröna gårdar, försäljning Kontakt
Försäljningschef
Försäljningschef
Pär Rahmqvist par@gronagardar.se 0722-109988
9838108