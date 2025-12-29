Semestervikariat Undersköterska till Röntgenkliniken Karlskrona
Region Blekinge / Undersköterskejobb / Karlskrona Visa alla undersköterskejobb i Karlskrona
2025-12-29
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-29Om företaget
Vill du bli vår nästa kollega? Vi söker dig som vill vara en del av vårt team på Röntgen i Karlskrona under sommaren 2026.
Röntgenkliniken erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en bra arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar ständigt med utveckling av arbetssätt och teknik för att kunna erbjuda säkra undersökningar/behandlingar med hög kvalitet.
På kliniken genomförs årligen ca 115 000 undersökningar/behandlingar såsom skelett- och lungundersökningar, datortomografiundersökningar, magnetkameraundersökningar, ultraljud, intervention (kärlröntgen), nuklearmedicinska undersökningar, mammografi och CBCT (dentalröntgen). Patienterna remitteras till kliniken från slutenvården, primärvården, hälsoval och privata vårdgivare.
Vår verksamhetsidé är:
Att säkerställa bästa möjliga beslutsunderlag till remittenten för att möjliggöra rätt diagnos och snabb behandling av patienten.
Verksamheten bedrivs mestadels på dagtid men även dygnet runt på årets alla dagar. Vi är ca 110 medarbetare på kliniken och ser fram emot att få dig som ny kollega.
Om jobbet
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor och med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Som undersköterska arbetar du självständigt, brett och varierat med många olika arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, avdelningar och annan berörd personal. Vidare ska du vara behjälplig med punktioner, biopsier, dränageinläggningar, provtagning tillsammans med en röntgenläkare. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Som ny medarbetare får du en genomtänkt och väl fungerande introduktion i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en pågående sjuksköterskeutbildning. God datorvana krävs då du kommer att boka patienter och dokumentera utförda åtgärder i vårt patientadministrativa system. Erfarenhet att sätta perifer venkateter samt sterila uppdukningar är meriterande.
Som person är du serviceinriktad, stresstålig, gillar nya utmaningar, bra på att samarbeta, arbetar strukturerat och hittar lösningar. Vidare är du driven och engagerad samt tycker om att arbeta med utveckling och förändringar. Du tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Vi är måna om vår teamkänsla så vi värderar gott samarbete högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning
• har förvärvat en kompetens som motsvarar den som uppnås genom en sådan utbildning
som avses i ovan.
• är sjuksköterskestudent lägst termin 3
• är läkarstudent lägst termin 4
Vänligen bifoga relevanta arbetsgivarintyg och referenser.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/817". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvården Region Blekinge Kontakt
Pernilla Svanberg, avdelningschef Röntgen 0455-731000 Jobbnummer
9665425