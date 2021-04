Semestervikariat till hemtjänsten Sydväst - Göteborgs kommun - Apotekarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Apotekarjobb / Göteborg2021-04-12I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-12Inför sommaren söker vi dig som tycker om att arbeta med människor och känner att du vill göra skillnad. Vi erbjuder dig ett givande och utvecklande sommarjobb. Ditt uppdrag är att ge god vård och omsorg för personer som har beviljade hemtjänstinsatser. Jobba tillsammans med oss inom hemtjänsten i Sydväst (Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg).Inom hemtjänsten får du möjligheten att vara med och skapa meningsfulla möten för dem vi finns till för. En annan människas hem blir din arbetsplats och i din yrkesroll är det viktigt att du har förmågan att ta hänsyn till varje persons integritet. I arbetet skapar du en meningsfull vardag genom att stötta omsorgstagarna efter deras behov i hemmet, till exempel vid måltider, personlig hygien, tvätt och städning. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med kollega. Vi arbetar med mobilt arbetssätt som ett viktigt stöd i arbetet. Vi arbetar aktivt med digitala lösningar och smartphones. Vi registrerar tiden vi är hos omsorgstagarna och dokumenterar i telefonen på plats i hemmet. I telefonen får du en tydlig överblick över vilka besök som ska göras under dagen och vad som ingår i det planerade besöket. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera och arbeta efter genomförandeplaner samt att utföra hälso-och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. Tjänstgöring är dag, kväll och helg.Vi söker dig som har en positiv attityd och det är viktigt att du har förmåga att kunna sätta dig in i andra människors situation och behov.Har du omvårdnadsutbildning eller tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg är det meriterande, men det viktigaste är att du har ett stort intresse för att arbeta med människor.Vi söker dig som är flexibel och har förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov och förutsättningar. Som person är du noggrann och tycker om att ta eget ansvar. Du är trygg i dig själv och trivs i en roll där du får utrymme att ta många egna initiativ. Du har förmåga att kunna samarbeta med omsorgstagarna, deras närstående och med dina arbetskamrater samt du har ett professionellt bemötande.Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera samt att dokumentera, krävs goda kunskaper i det svenska språket både gällande tal och skrift.Vi ser gärna att du som söker har B-körkort med god körvana, då vissa hemtjänstgrupper arbetar över ett stort geografiskt område, men det är inget krav för att få arbeta inom hemtjänsten. Inom vissa områden i staden är det krav på att du kan cykla mellan dina uppdrag i hemtjänsten.Du som söker ska ha fyllt 18 år senast 1 juni 2021.Urval och intervjuer sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi ser gärna att du som söker kan arbeta hela semesterperioden och vi kommer prioritera de sökande som kan det.Låter detta som ett jobb för dig?Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Som medarbetare i Göteborgs Stads äldre samt vård- och omsorgsförvaltning jobbar du för en meningsfull vardag och service av hög kvalitet för alla invånare. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Göteborgs kommun5685724