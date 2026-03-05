Semestervikariat som personlig assistent i Alingsås!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås
Vi söker nu en assistent till vår arbetsplats i centrala Alingsås. Arbetet är åt en man som behöver hjälp alla dygnets timmar inklusive jour nattetid. Du hjälper till i vardagens alla moment så som hygien, medicin, mat, aktiviteter, motivera mm. Vårdtagaren har ett begränsat eget tal så det krävs känsla, teckenstöd och bildstöd för att kommunicera på bästa sätt.
Vi söker dig som har erfarenhet av assistansyrket och/eller har erfarenhet av barn eller har jobbat med barn, tar egna initiativ, är noggrann, är flexibel, är beredd på att jobba med utåtagerande beteenden, kan jobba självständigt samt jobba i par, talar flytande svenska. Körkort samt erfarenhet av teckenspråk/stöd är ett stort plus. Vi jobbar i nära kontakt med föräldrar men med stor frihet och god kommunikation.
Arbetstider: Dag, kväll, helg, natt med jour.
Anställningsvillkor: Semestervikariat med med möjlighet till tillsvidarevikariat på 50% till hösten.
Tillträde: Bredvidgång samt ströpass fram till sommaren, därefter semestervikariat.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Malin Karlsson malin.karlsson@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9778977