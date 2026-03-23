Semestervikariat som Milk Planner i Malmö
2026-03-23
Skånemejerier är det ledande mejeriföretaget i södra Sverige, en utmanare nationellt och dessutom en del av världens största mejerikoncern Lactalis.
Vägledda av ambition, engagemang och enkelhet arbetar alla våra medarbetare mot samma mål - att utveckla och producera riktigt bra mat som både smakar och gör gott.
Vår vision är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, och då handlar det inte bara om att erbjuda produkter som är bra för både människa och miljö, utan också om att vara en hållbar arbetsplats. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, växa och påverka vår gemensamma väg framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Milk Planner blir du länken mellan Skånemejeriers olika avdelningar inom produktion och Supply. Du blir en del av Skånemejerier Milk Collection som består av cirka 14 medarbetare. Du kommer ingå i teamet Milk Balance. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att bestå av:
• Balansera lagernivåer på Malmö Mejeri. * Sälja överskott till externa kunder * Hålla tät dialog med övriga Mejerier * Tillsammans med gruppen hålla koll på inkommande råvara. * Planera balanser och prognoser efter kommande veckors behov * Utbyta värden på såld råvara med externa kunder
Du erbjuds en roll tillsammans med duktiga och erfarna medarbetare i ett framgångsrikt bolag med en lång tradition inom sin bransch. Skånemejerier sätter ett stort värde på trivsamhet och arbetar aktivt för ett positivt och kamratligt arbetsklimat där det är viktigt att trivas, utvecklas och att ha kul tillsammans.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som Milk Balance planner är det viktigt att du är stesstålig, lösningsorienterad och noggrann i dina utföranden. Har du erfarenhet av ovan beskrivna arbetsuppgifter eller motsvarande ses detta som meriterande. Du har lägst en eftergymnasial utbildning och studerar du Supply Chain Management ses detta som en fördel. Du har goda IT-kunskaper ,Excel och har du dessutom erfarenhet av M3 ser vi detta som mycket meriterande för rollen. Vidare besitter du en utmärkt kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift och kan effektivt och snabbt bygga förtroende.
Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet där ditt driv och din förmåga att se och förstå helheten i ditt arbete är avgörande. Att du är trygg i dig själv, en god lagspelare och sätter ett värde på att utveckla såväl dig själv som din omgivning ser vi som en självklarhet.
Våra värdeord
Skånemejeriers arbete grundar sig i ledorden engagemang, ambition och enkelhet. Vi strävar efter gemensamma och individuella prestationer som utvecklar både företaget och människor. Vi agerar som entreprenörer, är ansvarstagande och lojala och vi är tillgängliga, prestigelösa, öppna och pragmatiska.
Vad erbjuder företaget dig?
Skånemejerier är en del av Lactalis Group som har produktion i ett femtiotal länder på fyra kontinenter. Det ger våra medarbetare tillgång till en stor bredd av kompetensutveckling och möjligheten att bygga internationella kontaktnätverk. Bredden i vår verksamhet gör också att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter inom allt från produktion till ekonomi och marknadsföring, på både lokal och internationell nivå.
Information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Jonny Zachrison, Milk Balance Manager, via mail Jonny.Zachrison@skanemejerier.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Therese Gehander Hammarlund, HR Partner via mail therese.gehander@skanemejerier.se
.
Har du frågor till vår fackliga representant, kontakta Lotta Bjurstål, ordförande Unionen, via mail lotta.bjurstal@skanemejerier.se
.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Vi ber dig därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 15 april 2026.
På Skånemejerier arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Externa slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drogtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår Företagshälsovård. Som en del i vårt förebyggande arbete så genomför vi kontinuerligt slumpvisa alkohol- och drogtester. Så ansöker du
