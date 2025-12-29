Semestervikariat Röntgensjuksköterskor Karlskrona
Vill du bli vår nästa kollega? Vi söker dig som vill vara en del av vårt team på Röntgen i Karlskrona under sommaren 2026.
Röntgenkliniken har verksamhet på två orter i länet och arbetar med ständig utveckling, teknik och leveranser av hög kvalitet. Våra kunder är både offentliga och privata och ställer höga krav på oss. Vår verksamhetsidé är att säkerställa bästa möjliga beslutsunderlag till remittenten för att möjliggöra rätt diagnos och snabb behandling av patienten. Du kommer ha din tjänstgöring i Karlskrona.
Röntgenkliniken erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en bra arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. På kliniken genomförs årligen ca 115 000 undersökningar/behandlingar såsom skelett- och lungundersökningar, datortomografiundersökningar, magnetkameraundersökningar, ultraljud, genomlysning, nuklearmedicinska undersökningar, mammografi och CBCT (dentalröntgen). Patienterna remitteras till kliniken från slutenvården, primärvården, hälsoval och privata vårdgivare.
Verksamheten bedrivs mestadels dagtid men även dygnet runt alla dagar året om. Vi arbetar i ett
gemensamt RIS/PACS från Sectra. Vi är ca 110 medarbetare på kliniken och ser fram emot att välkomna dig som kollega.
Om jobbet
Region Blekinge söker vikarierande röntgensjuksköterskor för semestervikariat som vill arbeta med oss utifrån vår värdegrund - engagemang, samarbete och kvalitet.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor och med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Rekrytering sker löpande, men ansök senast 2026-03-31.
Som ny medarbetare får du en genomtänkt och väl fungerande introduktion i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller som studerar till röntgensjuksköterska. Om du är studerande; ange vilken termin du läser i din ansökan.
Vi är måna om vår teamkänsla och värderar gott samarbete högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Individuell lönesättning tillämpas
Pernilla Svanberg, Avdelningschef Karlskrona 0455-735040
