Semestervikariat Köksbiträde till Måltidsservice i Karlshamn
2025-12-22
Vi söker engagerade semestervikarier till vårt kök och restaurang på sjukhusområdet i Karlshamn.
Vill du laga hållbara och välsmakande måltider och samtidigt bidra till god service? Då är detta jobbet för dig!
Måltidsservice i Karlshamn är en del av område service inom Region Blekinge. Vi arbetar med att utveckla och leverera stöd- och servicetjänster till verksamheter inom regionen.
Hos oss i Karlshamn är vi ett team på 11 medarbetare som tillsammans tillagar omkring 400 portioner dagligen i vårt KRAV-certifierade centralkök. Vårt huvudsakliga uppdrag är att laga måltider till patienter på vårdavdelningar och besökare i restaurangen på sjukhuset i Karlshamn. Vi brinner för hållbara måltider och ett hälsofrämjande arbetssätt. Nu söker vi semestervikarier till vår verksamhet.
Har du ett intresse för mat, service och att träffa nya människor? Då är detta det perfekta jobbet för dig!
Om jobbet
Som köksbiträde hos oss får du ett varierande arbete där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Bereda smörgåsar och sallader.
- Packa upp och hantera beställningar från leverantörer.
- Disk, städ och andra vanligt förekommande uppgifter i köket.
- Packning och transport av matvaror till avdelningar.
- Genomföra egenkontroller och andra köksrelaterade uppgifter.
Vi tillämpar rotation på arbetsplatsen och allt arbete sker enligt våra rutiner och egenkontrollprogram.
Semestervikariatet sträcker sig över ca 10 veckor och inkluderar en introduktion. Arbetstiden är förlagd till dagtid med schemalagd helgtjänstgöring. Vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden, men det finns möjlighet att anpassa efter behov.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånligt tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om dig
Vi söker dig som:
- Har fyllt 18 år vid anställningens start.
- Har en pågående eller avslutad utbildning som kock, kallskänka eller likvärdig utbildning/dokumenterad erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
- Har erfarenhet av livsmedelsarbete, egenkontroll och service (meriterande).
- Är serviceinriktad och trivs med att möta människor.
- Har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter olika situationer.
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av livsmedelsarbete, egenkontrollprogram, och service.
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer och introduktion sker löpande under våren. Glöm inte att bifoga dina betyg vid ansökan.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/ Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
