Semestervikariat kallskänka/serveringsbiträde Måltidsservice i Karlshamn
2025-12-22
Publiceringsdatum2025-12-22
Avdelningen Café och butik i Karlshamn är en del av Måltidsservice.
På Café och butik i Karlshamn är vi ett litet men sammansvetsat team på två medarbetare. Vi är en del av område service inom Region Blekinge och jobbar dagligen med att leverera stöd och servicetjänster till verksamheter inom regionen. Hos oss är varje dag fylld av möten med människor och en möjlighet att göra skillnad.
Har du ett intresse för mat, service och att träffa nya människor? Då är detta det perfekta jobbet för dig!
Om jobbet
Som kallskänka/serveringsbiträde hos oss får du ett varierande arbete där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Bereda smörgåsar och kaffe.
- Fylla på montrar med sallader, kakor, godis och andra produkter.
- Packa upp och hantera beställningar från leverantörer.
- Utföra konferensleveranser.
- Bemanna kassan och redovisa försäljning.
- Genomföra egenkontroller och andra caférelaterade uppgifter.
Semestervikariatet omfattar ca 10 veckor, med start omkring vecka 24-25. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta hela perioden men det kan vid önskemål ges möjlighet att arbeta delar av perioden. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Intervjuer samt introduktion kommer ske fortlöpande under våren, så tveka med att skicka in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig som:
- Har fyllt 18 år vid anställningens start.
- Har en pågående eller avslutad utbildning som kock, kallskänka eller likvärdig utbildning/dokumenterad erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
- Har erfarenhet av livsmedelsarbete, egenkontroll och service (meriterande).
- Är serviceinriktad och trivs med att möta människor.
- Har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter olika situationer.
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av livsmedelsarbete, egenkontrollprogram, och service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är ansvarstagande.
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer och introduktion sker löpande under våren. Glöm inte att bifoga betyg/terminsbetyg från din gymnasie- eller yrkesutbildning.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Anna Nilsson 0734471911 Jobbnummer
9658452