Semestervikariat inom Kommunal primärvård, Rehabassistent
2026-01-15
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad och samtidigt utvecklas? Hos oss på Tjörn arbetar du nära människor och bidrar till att skapa en trygg och värdig vardag. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, omtanke och kvalitet står i centrum. Du får en tydlig introduktion, stöd från erfarna kollegor och möjlighet att utvecklas i en roll som är både meningsfull och varierande.
Som rehabassistent blir du en viktig del av vårt team inom den kommunala primärvården. Tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal hjälper du patienter att få en bättre vardag.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
* Stötta fysioterapeut och arbetsterapeut vid hembesök och träning som en andra person, både i patientens hem och på boende
* Utföra träning på uppdrag av fysioterapeut eller arbetsterapeut
* Introducera omvårdnadspersonal vid överlämning av träningsuppdrag till dem
* Rekonditionera hjälpmedel, hämta hjälpmedel i patientens hem
* Svara i telefon, ta hand om tvätt
Hos oss står patientens hela livssituation i fokus. Vi arbetar med moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder för att skapa trygghet och kvalitet i vården. Vi har vårt kontor i Kållekärr mitt på Tjörn, precis bredvid busshållplatsen med goda pendlingsmöjligheter till Göteborg.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som:
* Har utbildning som rehabassistent eller studerar till arbetsterapeut/fysioterapeut. Om du studerar vill vi helst att du har gått 4 terminer
* Både kan arbeta självständigt och i team
* Brinner för att hjälpa människor, särskilt äldre, att må bättre i sin vardag
* Är lösningsfokuserad, flexibel och har lätt för att samarbeta
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang. Är du ansvarstagande, självgående och ser möjligheter där andra ser problem? Då passar du perfekt hos oss!
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
