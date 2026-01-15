Semestervikariat inom äldreomsorgen
2026-01-15
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du ha ett sommarjobb som gör skillnad - och ger dig värdefull erfarenhet?
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du hjälper människor att skapa en trygg och bra vardag. Du blir en del av ett team som stöttar varandra och får en ordentlig introduktion innan du börjar. Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska, vårdbiträde eller biträde. Är du social, gillar att hjälpa andra och vill få nya vänner för livet? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som vikarie inom vård och omsorg kommer du att göra sommaren bättre för våra omsorgstagare. Ditt jobb handlar om att skapa en trygg och meningsfull vardag genom att stötta, aktivera och ge omvårdnad. Våra verksamheter pågår dygnet runt, året om, och du gör verkligen skillnad.
Du arbetar med att ge omsorg och stöd i vardagen. Det kan innebära:
* Personlig omvårdnad: Hjälp med hygien, dusch, toalettbesök och påklädning.
* Måltider: Servera mat, ibland laga enklare måltider och skapa en trevlig måltidssituation.
* Socialt stöd: Promenader, samtal och aktiviteter som ger livskvalitet.
* Praktiska sysslor: Bädda säng, tvätta, hålla ordning i hemmet.
* Medicinska insatser: på delegation från sjuksköterska, exempelvis läkemedelshantering du får utbildning för detta.
Du får en ordentlig introduktion på arbetsplatsen och stöttning av en erfaren kollega som hjälper dig under din första tid.
Vi behöver din hjälp under juni, juli och augusti, men du kan gärna börja som timanställd redan nu. Arbetstiderna kan variera du kan jobba dag, kväll, natt eller helg beroende på verksamheten. Jobb på obekväm arbetstid ger extra ersättning (OB-tillägg).
Våra verksamheter är inom:
* Hemtjänst
Arbetet inom hemtjänsten ger dig mycket varierande och händelserika arbetsdagar. Du förflyttar dig främst med bil och ibland med cykel eller promenad mellan omsorgstagare. Som hemtjänstpersonal hjälper du till med olika beviljade insatser i omsorgstagarens hem. Exempel på detta kan vara att klä sig, hygienhjälp så som dusch och toalettbesök, tvätta och bädda sängen, servera mat, promenader med mera. Du skall vara det individuella stöd som omsorgstagaren behöver. Du jobbar både självständigt och tillsammans med stöttande kollegor.
Du behöver ha B-körkort.
* Äldreboende
På våra äldreboenden hjälper du de äldre med vård- och stödbehov, dessa behov är individuella men innebär att hjälpa de boende med vardagliga aktiviteter- som att klä sig, hygienhjälp så som dusch och toalettbesök, tvätta och bädda sängen. Omsorgstagare som bor på ett äldreboende klarar sig oftast inte helt själv på grund av ålder eller sjukdom därför behövs du och dina kollegor för att se till att skapa fina dagar fyllda med trygghet och glädje för de boende. Vi har flera aktiviteter dagligen, efter de boendes önskemål, både gemensamma och individuella.
Välkommen att söka världens roligaste arbete!Kvalifikationer
Att arbeta inom vård och omsorg ger dig värdefulla erfarenheter och minnen för livet. Det kräver att du är flexibel och snabb på att lära dig nya saker.
För att kunna bli vikarie hos oss behöver du:
* Vara minst 18 år gammal
* Ha Bank-ID
* Kunna svenska tillräckligt väl för att klara arbetsuppgifter som läkemedelsdelegation, dokumentation och kommunikation med omsorgstagare.
* Kunna hantera digitala verktyg
Tidigare erfarenhet och kunskaper i andra språk är meriterande, men vi värderar din personliga lämplighet högst.
ÖVRIGT
Vi kommer att rekrytera löpande under ansökningstiden.
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Bemanningsgruppen Kontakt
Bemanningsenheten för vård och omsorg bemanningsgruppen@tjorn.se 0304-60 10 07 Jobbnummer
