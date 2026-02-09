Semestervikariat Fysioterapeut - Universitetssjukhuset i Linköping
2026-02-09
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och vill arbeta på Universitetssjukhuset i Linköping, US i sommar!
Detta är en samrekrytering för semestervikariat inom Närsjukvården centrala, NSC på US.
Våra medarbetare är placerade på flera olika enheter, bland annat:
• Geriatriska akutvårdskliniken (GAVA)
• Akutinternmedicinska kliniken, AIM
• Neurologiska klinikens strokeavdelning
• Infektionskliniken
• Njurmedicinska klinikens vårdavdelning/Reumatologiska klinikens vårdavdelning
Inför sommaren söker vi 3 stycken fysioterapeuter till oss i Rehaborganisation/ NSC. Som ny medarbetare erbjuds du en individanpassad introduktion tillsammans med en erfaren kollega från arbetsgruppen för att tryggt komma in i arbetet.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vikariatet är på heltid dagtid måndag till fredag under perioden 15 juni till och med 16 augusti 2026 inom slutenvården på Universitetssjukhuset i Linköping, US. Du kommer att arbeta med sedvanliga fysioterapeutuppgifter inom slutenvård som exempelvis bedömning av fysisk förmåga, instruera träningsprogram, mobilisering, instruera andningsgymnastik samt förskriva hjälpmedel. Du kommer att ha ett nära samarbete med arbetsterapeut som jobbar på avdelningen samt ha daglig samverkan med övrig vårdpersonal i teamet runt patienten.
Arbetsgrupp
Du arbetar i nära teamarbete med arbetsterapeutkollega samt i samverkan även med övriga professioner i teamet runt patienten.
Om dig
Legitimerad fysioterapeut. Vi ser gärna att du har erfarenhet av slutenvårdsrehabilitering från VFU och/ eller vårderfarenhet. Viktigt med goda kunskaper i svenska språket både gällande tal och skrift.
Du har en god samarbetsförmåga och visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du arbetar effektivt under stressiga förhållanden, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du kan jobba självständigt och ta ansvar för att strukturera din arbetsdag samt vara ödmjuk och ta hjälp av kollegor vid behov. Du trivs med att samarbeta och lära ut/lära av andra. Du är trygg i din profession och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Eftersom det här är en samrekrytering till olika kliniker så får du gärna skriva med i din ansökan om du har intresse för någon särskild avdelning.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder tre stycken vikariat under perioden 15 juni - 16 augusti 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Närsjukvården i centrala Östergötland Kontakt
Verksamhetschef Kristin Melander kristin.melander@regionostergotland.se Jobbnummer
9732788