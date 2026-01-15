Semestervikariat, Folktandvården Väst
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.
Studerar du till ett yrke inom tandvård och vill du vara med och utveckla framtidens tandvård?
Välkommen att söka sommarjobb på Folktandvården Blekinge!
Vill du jobba som tandvårdsbiträde eller har du möjlighet att jobba som tandläkare med tillfällig
legitimation (utfärdad av Socialstyrelsen) ?
Om jobbet
Hos oss får du utföra allmänt förekommande arbetsuppgifter på kliniken.
Arbetar du under tillfällig legitimation får du dessutom utföra undersökningar och enklare behandlingar inom bastandvård. Vårt arbete präglas av vår vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder dem modern tandvård, hög kvalité och ett gott
bemötande.
Om dig
Vi söker dig som är under utbildning inom tandvård. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, utpräglad känsla för service och att du är flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kliniker i väst
Ronneby, Karlshamn, Asarum, Sölvesborg och Olofström.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
