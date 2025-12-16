Semestervikariat äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal primärvård
2025-12-16
Emmaboda kommun är i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en knutpunkt mitt i hjärtat av sydöstra Sverige med närhet till såväl vacker natur som till Kalmar, Karlskrona och Växjö. Det övergripande och gemensamma målet är att ständigt utvecklas så att kommunen är attraktiv att bo, verka och leva i samt att kommunen är attraktiv som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bli en del av vårt team!
Vill du ha ett meningsfullt, omväxlande och roligt jobb där du gör skillnad varje dag? Då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse för semestervikariat hos oss i Emmaboda kommun.
Här blir du en viktig del i människors vardag din insats gör skillnad varje dag. Som semestervikarie erbjuder vi dig ett arbete med där du får ge stöd och omsorg i vardagen till personer inom äldreomsorg, funktionsstöd och kommunal primärvård. Arbetet är varierande och ger dig erfarenheter för livet samtidigt som du träffar många människor med olika bakgrund. Hos oss får du chansen att arbeta med människor och bidra till att skapa trygghet, glädje och livskvalitet.
Under sommarmånaderna har många av våra medarbetare semester vilket gör din roll som sommarvikarie extra betydelsefull. Som semestervikarie blir du en ovärderlig del av vårt team där du gör en verklig skillnad i människors liv. Du får arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor men också andra professioner. Vi förstår att det kan vara en utmaning att vara ny därför erbjuder vi en introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter för att säkerställa att du känner dig trygg i ditt arbete.
Det är en fördel om du har möjlighet att påbörja din introduktion innan sommaren. Vi tar hänsyn till dina möjligheter och tidigare erfarenheter när vi fördelar dig till en avdelning.
Våra verksamheter är i gång dygnet runt årets alla dagar, vi ser gärna att du har möjlighet att jobba dag/kväll/natt/helg.
Skicka in din ansökan redan idag vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang och ett genuint intresse för att möta människor utifrån deras individuella behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, men ser gärna att du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg, eller annan relevant utbildning. Studerar du pedagogik eller beteendevetenskap? Då är du också varmt välkommen att söka!
Tidigare erfarenhet från omsorgsarbete eller yrken där du mött människor är meriterande.
Vi söker dig som:
• är ansvarstagande och flexibel
• kan samarbeta, men också arbeta självständigt
• har datorvana och kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
B-körkort kan ibland vara ett krav.
Vi ser gärna att du har fyllt 18 år, men även du som är yngre är välkommen att söka.
Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister vid arbete med barn och ungdomar under 18 år. Beställ utdraget i god tid via polisen.se (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning). Utdraget visas upp för rekryterande chef.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi emot ansökningar digitalt. Behöver du på grund av tillgänglighetsskäl skicka ansökan på annat sätt är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Emmaboda kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
