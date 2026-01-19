Semestervikariat
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Boendestöd tillhör Indivd och familjeomsorgen. det är tre st allmänpskyriatriska team, ett beronde team, ett familjeteam, ett LSS team, ett ungdomsteam och ett integrations team. Innefattar även en träffpinkt vid namn Skutan. Träffpunketn är för personer med långvarig psyksik ohälsa sok syftar till att skapa social gemenskap och bryta isolering. det är en öppen verksmahet som man delatr i efter eget önskemål.
Boendestödet består idag av 30 Medarbetare varav fyra st är samordnare.
Vårt arbetsklimat är tillåtande, högt tilltak och atmosfären är avspänd och med mycket skratt.
För oss är det kollgila viktigt tillhörigheten och det kollgila stödet där du verkar för ett respektfullt och trevligt arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Alla våra insatser utformas utifrån varje enskild individs behov och utförs i dennes hemmiljö.
Medarbetare och brukare planerar insatsen tillsammans mål och delmål utifrån genomförandeplan och utfrös med stöd av boendestöd. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling, tvättning, städning, kontakt med myndigheter eller stöd vid social träning. Boendestödet stödjer mot ett självständigt liv.
Nu söker vi semestervikarier till våra allmänpsykiatriska team och vårt LSS-teamKvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterska utbildning med inriktning psykiatri, eller annan likvärdig utbildning.
Arbetet ställer höga krav på bemötande och förhållningssätt. God förmåga att knyta an och skapa relation.
Vi söker dig som är lyhörd, inlevelseförmåga, god empatisk förmåga.
I arbetet har du ett stort engagemang, arbetar kreativt och ser möjligheter istället för hinder., stresstålig och flexibel. samarbete internt och externt ser du som en självklarhet.
God dokumentationsförmåga.
Schema dag,kväll och helg förekommer.
Utdrag ur belastningsregister krävs.
B-körkort erfordras.
ÖVRIGT
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
