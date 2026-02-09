Semestervikariat - Transportarbetare (Kungälv)
2026-02-09
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars!
Arbetsbeskrivning - Transportarbetare
Som transportarbetare träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket. Arbetet innebär främst transporter av gods, mat, post, textilier och avfall inom sjukhuset. Du erbjuds variation och utveckling då vi även hjälper till med annan service som gör det enkelt för vården att fokusera på sin kärnverksamhet.
Arbetstiderna för tjänsten varierar mellan 07:00-19:00 måndag-fredag samt helg 07:00-18:30.
För att lyckas i rollen som transportarbetare behöver du:
vara social och hjälpsam
arbeta bra tillsammans med andra
trivas med att anpassa dig utifrån vad som händer
vara ansvarsfull och ha ordningssinne
Du har en utbildning på gymnasienivå alternativt en pågående gymnasieutbildning där du läser sista året, då du behöver vara 18 år för att arbeta hos oss. Du kommunicerar väl på svenska då du kommer ha dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Om du har lärt dig svenska via SFI behöver du som lägst ha klarat SFI kurs D, plus att du har erfarenhet av att praktisera svenska språket, till exempel via praktikplats.
Din IT-kunskap är grundläggande; du kan använda smartphone, mejla och söka information på nätet. Du kommer att gå och stå en stor del av din arbetsdag. B-körkort är ett krav.
Truckkort samt tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, lagerarbete eller annat servicearbete är meriterande.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.
Vi hanterar ansökningarna löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av Ulrika Karlsson, Enhetschef för Internlogistik i Kungälv.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
