Semestervikariat - Tekniker Leverans (Uddevalla)
Västra Götalandsregionen / Finmekanikerjobb / Uddevalla Visa alla finmekanikerjobb i Uddevalla
2026-02-02
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
I denna annons söker vi Tekniker till enheten Leverans på Hjälpmedelscentralen i Uddevalla. Varmt välkommen med din ansökan senast 28 februari.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Ditt arbete som tekniker inom Hjälpmedelscentralen - Leverans handlar om patientsäkerhet och bra service. Du bidrar med din samarbetsförmåga och tekniska kompetens till att förse våra kunder med hjälpmedel.
I din roll arbetar du med rekonditionering, det vill säga att återställa hjälpmedel för återanvändning. Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara lagerhantering av hjälpmedel samt leverans och hämtning av hjälpmedel hos kund och hemma hos patient. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att lösa de arbetsuppgifter som finns varje dag.
För att ge god service i rollen som tekniker behöver du:
skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
ta ansvar genom att vara noggrann och lojal mot ditt uppdrag
visa intresse, vilja och engagemang för att utföra ett bra arbete.
Vi söker dig med godkänd gymnasieutbildning alternativt en pågående gymnasieutbildning. Då du kommer ha många kontakter i ditt arbete är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska. Du har god datakunskap och är van vid att arbeta i olika IT-system. Vidare har du en god fysisk förmåga och ett ergonomiskt arbetssätt då arbetet kan innebära tunga lyft.
Truckkort och/eller B-körkort samt god körvana är meriterande för tjänsten.
Om Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi finns i Borås, Mölndal, Skövde, och Uddevalla.
Vårt tjänsteutbud grundar sig i vårdgivarnas behov av såväl fördjupad kunskap inom hjälpmedelsområdet som olika servicetjänster för att stödja vårdkedjan. Vi ombesörjer inköp, lagerhållning, distribution samt service och underhåll av hjälpmedelsartiklar. Vi hjälper också förskrivare med bl.a. hjälpmedelsrådgivning, individuell utprovning, anpassningar/ specialanpassningar samt studiebesök och utbildningar.
Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Som en del i vårt team lägger du som medarbetare grunden för en fungerande hälso- och sjukvård.
Ansökan
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Frågor om tjänsten hanteras av Gunilla Olsson, Enhetschef för Leverans.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Hjälpmedelscentralen, Uddevalla Kontakt
Gunilla Olsson, Enhetschef 010-4412688 Jobbnummer
9716130