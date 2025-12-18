Semestervikariat - Administrativ assistent till centralkassan
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-12-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Vill du göra skillnad och bidra till en trygg och trivsamt besök på Region Blekinge i sommar? Vi söker nu serviceinriktade och ansvarstagande semestervikarier till centralkassan i Karlskrona och Karlshamn.
Centralkassan är en del av avdelningen för kundservice. Inom avdelningen för kundservice finns även kundtjänst och telefonväxel. Vi är ett team på 25 medarbetare med ett nära samarbete och ett tydligt kundperspektiv.
Om jobbet
Att arbeta i centralkassan som administrativ assistent innebär mycket kundkontakt. Du har en viktig roll i att se till att patienter blir registrerade till sina besök till mottagningarna i Karlskrona och Karlshamn samt att erbjuda faktura, kort- eller kontant betalning för besöket.
I uppdraget ingår att utlämning av sithskort till medarbetare och hanterar administrativa arbetsuppgifter i olika system. I rollen som administrativ assistent ger du även diverse patientinformation till besökare och patienter.
Du är placerad i Karlskrona eller Karlshamn men vid behov kan resor mellan orterna förekomma. Två veckors introduktion ingår och sker innan semesterperiodens start.
Urval, intervjuer samt introduktion sker löpande, så vänta inte - sök redan idag!
Om dig
För att bli en del av vårt team ser vi att du har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet av att bemöta människor på ett professionellt sätt. Vi värdesätter en hög servicenivå och söker dig som är lugn, uppmärksam, prestigelös och har en stark samarbetsförmåga.
Du trivs med både självständigt arbete och arbete i team, och tar ansvar i ditt arbetssätt oavsett vem du jobbar tillsammans med. Du är stresstålig och har lätt för att kommunicera, både på svenska och engelska.
Arbetet innebär daglig användning av flera olika digitala system, vilket förutsätter att du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
B-körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Glöm inte att bifoga betyg/terminsbetyg från din gymnasie- eller yrkesutbildning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Region Blekinge tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Region Blekinge Kontakt
Annica Lindgren 0455-731000 Jobbnummer
9651171