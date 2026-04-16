Semestervik. Sjuksköterska Vansbro
2026-04-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Är du sugen på ett jobb där ingen dag är den andra lik?
Hos oss får du en varierad arbetsdag med många bollar i luften. Du kommer att arbeta på läkarmottagningen där du tar emot och förbereder patienterna inför läkarbesök. Du kommer bland annat att ta prover och assistera vid undersökningar och mindre operationer. Du får också ta blodtryck, göra EKG och rycka in när det hettar till lite mer i vår akuta verksamhet - så gillar du action är det här rätt ställe för dig!
Vi har en Bedömningsmottagning där vi triagerar patienterna och har även tillgång tíll Bedömningsbil. Telefonrådgivning och arbetet i chatt ingår också i arbetet.
Och ja, vi är ett team - så vi hjälps åt med allt från att beställa förrådsmaterial till att hålla ordning och reda i våra lokaler.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor, har lätt för att samarbeta och tycker det är kul när tempot är högt och energin ännu högre. Låter det som något för dig? Då vill vi gärna lära känna dig!
Dina arbetsuppgifter
Vårdcentral Vansbro är en av Region Dalarnas vårdcentraler och vi har cirka 6600 listade patienter. Här arbetar ett engagerat team på cirka 35 personer från olika yrkeskategorier, inklusive fysioterapeuter, samtalsterapeut, barnmorskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, arbetsterapeuter, distriktsköterskor och läkare. Tillsammans skapar vi en trygg och säker vård för våra invånare.
Vårdcentral Vansbro är en glesbygds-vårdcentral. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Vårdcentralen söker nu en semestervikarie som kan stötta upp på läkarmottagningen under sommaren.

Kvalifikationer
är legitimerad sjuksköterska
har kunskaper i svenska motsvarande C1-nivå
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och goda referenser.
Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård och/eller mottagningsarbete samt telefonrådgivning.
Varmt välkommen-vi ser fram emot att höra av Dig!
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:379".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN

Arbetsplats
Hälso och sjukvården

Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Jonsson anneli.a.jonsson@regiondalarna.se 0281-498123
