Semester- och timvikarier till LSS-verksamhet
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2026-06-17
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I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi semester- och timvikarier till Individ- och familjeomsorgens LSS-verksamheter.
Tycker du om att se andra människor utvecklas? Vill du arbeta med att stödja individer i deras vardag till fina upplevelser och ett bra och värdigt liv? Kom och jobba med oss! Som vikarie kommer du att bistå individer med insatser enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du ska sätta personerna i centrum och utifrån behov ge stöd så att deras egna förmågor bibehålls och utvecklas. Gott bemötande, god kommunikation, samordning, dokumentation, struktur och omsorg är viktiga ledord i våra medarbetares vardag.Du kan önska någon av följande verksamheter eller visa intresse för båda två i din ansökan;
LSS gruppbostäder
I våra 12 gruppbostäder bor personer där ålder samt funktionsvariationer varierar. Vi arbetar i team, men det förekommer även ensamarbete. Vi jobbar med personen i fokus och strävar efter att ge bästa möjliga service och stöd. Jobbet innebär dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring.
Personlig assistans och LSS-insatser 0-20 år
Som personlig assistent är ditt uppdrag att finnas med i assistansanvändarens vardag och stödja personen att leva det liv denne själv vill leva. Vi har flera personliga assistansuppdrag där funktionsvariant, kön samt ålder varierar. Du arbetar i den enskildes hem och är brukarens förlängda armar och ben. Du kommer att ingå i en grupp med assistenter med lång erfarenhet av yrket. Arbetstider varierar med dag, kväll och helg enligt schema. Vaken natt och journatt förekommer också.
Vi har även övriga LSS-insatser mot målgruppen 0-20 år där det kan komma att behövas vikarier inom bland annat avlösare i hemmet och vårt korttidsboende Karlavagnen.
För mer information om att arbeta inom LSS i Lycksele kommun, se filmen på länken nedan: https://www.youtube.com/watch?v=X14oLhpVNkg
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som vill bidra till att ge andra människor meningsfulla liv och stötta dem i deras vardag. Du är engagerad och ser möjligheter istället för hinder. För oss är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta i team. Du bör även ha god problemlösningsförmåga samt vara ansvarstagande. Att du har en positiv människosyn ser vi som en självklarhet. Tillsammans med dina kollegor får du personerna att växa som individer. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund – Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Beskriv därför i din ansökan vad som gör dig lämplig för uppdraget. Undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Timvikariat enligt överenskommelse samt semestervikariat under perioden juni - augusti.
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss – att du skulle passa in hos oss inom LSS?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1257, senast 2026-07-31. Urval och tillsättning sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Kommun
(org.nr 212000-2635), https://www.lycksele.se/
Storgatan 22 (visa karta
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921 81 LYCKSELE Arbetsplats
Lycksele kommun Kontakt
Enhetschef personlig assistans
Benny Höglund benny.hoglund@lycksele.se +46761140106 Jobbnummer
9967761