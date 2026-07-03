SEM-Specialist till byrå
Nordicrule AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Vill du arbeta med datadriven digital marknadsföring där analys, strategi och optimering står i centrum, och samtidigt vara en del av ett snabbväxande bolag med höga ambitioner?
Vi söker nu en SEM Specialist som vill ta nästa steg i sin karriär och vara med och skapa lönsam tillväxt för ett brett spektrum av kunder. Här får du stort eget ansvar, möjlighet att påverka både arbetssätt och strategi samt arbeta i ett engagerat team med stort fokus på innovation, utveckling och resultat.
Rollen passar dig som drivs av att analysera data, lösa komplexa problem och kontinuerligt utveckla digital annonsering för att skapa bästa möjliga affärsresultat.
OM BOLAGET
Bolaget är en snabbväxande digital marknadsföringsbyrå som hjälper företag att växa genom datadriven digital annonsering och performance marketing. Med expertis inom bland annat SEM, SEO och Paid Social arbetar teamet med att skapa mätbara resultat och långsiktig tillväxt för kunder inom e-handel och B2B på flera olika marknader.
Organisationen präglas av en entreprenöriell kultur där innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus. Här uppmuntras nya idéer, eget ansvar och ett arbetssätt där analys och kreativitet går hand i hand.
Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och erbjuder en miljö där medarbetare får möjlighet att utvecklas snabbt och påverka både kundernas resultat och verksamhetens fortsatta utveckling.
OM ROLLEN
Som SEM Specialist ansvarar du för att planera, genomföra och optimera sökannonsering med fokus på att skapa lönsam och långsiktig tillväxt för kunderna.
Du arbetar genom hela processen – från analys och strategi till implementation, testning och löpande optimering, och har ett nära samarbete med både kunder och interna specialister.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Planera, sätta upp och optimera kampanjer i Google Ads
Arbeta med Search, Shopping, Performance Max och andra relevanta kampanjtyper
Genomföra sökordsanalyser, utveckla budstrategier och optimera målgrupper och annonstexter
Analysera data och identifiera nya möjligheter att förbättra kampanjernas resultat
Bidra till utveckling av spårning, datakvalitet och mätning tillsammans med teamet
Presentera resultat, analyser och rekommendationer för kunder
Samarbeta nära SEO- och Paid Social-specialister för att skapa en effektiv helhetsstrategi
Driva kontinuerlig utveckling och testa nya lösningar för att maximera kundernas affärsnytta
Rollen erbjuder stor frihet under ansvar och passar dig som vill arbeta i en miljö där utveckling, innovation och prestation står i centrum.
VI SÖKER DIG SOMHar 3–5 års erfarenhet av SEM och Google Ads
Har erfarenhet från byrå eller inhouse, gärna inom e-handel eller digital affärsutveckling
Har god erfarenhet av att optimera kampanjer utifrån affärsmål och lönsamhet
Arbetar datadrivet och har en stark analytisk förmåga
Är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att testa nya idéer och arbetssätt
Tar egna initiativ och driver ditt arbete självständigt
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Extra meriterande om du:
Har erfarenhet av Google Analytics 4, Google Tag Manager eller andra analys- och spårningsverktyg
Har erfarenhet av Paid Social eller andra digitala annonsplattformar
Har arbetat med konverteringsoptimering och A/B-testning
Har erfarenhet av e-handel och performance marketing i snabbväxande miljöer
ÖVRIG INFORMATION
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Konkurrenskraftig
Arbetstider: Kontorstider
Plats: Centrala Stockholm
REKRYTERINGSPROCESS & KONTAKT
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att kandidaten som får tjänsten blir anställd direkt hos vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras av Nordicrule och vår kund önskar att alla frågor rörande tjänsten mejlas in till Nordicrule.
Fahim Gani: fahim.gani@nordicrule.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordicrule AB
(org.nr 559571-4741)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Kontakt
Fahim Gani fahim.gani@nordicrule.se +46738792244 Jobbnummer
9992471