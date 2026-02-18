SEM-specialist
Mild Media AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mild Media AB i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Senior SEM-specialist
• som funderar på om den här annonsen har låg CTR
Du såg rubriken. Du funderade på klickfrekvensen. Du undrade om vi verkligen A/B-testat den. Du tänkte att du som senior SEM-specialist inte hade kunnat låta bli att förbättra den.
Perfekt. Det är precis dig vi letar efter.
Vem är du?
Förutom att du är driven, nyfiken och prestigelös så har du minst 5 års erfarenhet av Google Ads (gärna från byrå). Du är trygg i ditt hantverk, gillar att ta ansvar och vill jobba nära både kund, team och affär. Du har varit med ett tag och vet att rätt strategi i kombination med löpande optimering är skillnaden som gör skillnaden.
Och eftersom du gillar struktur, kommer här en tydlig lista på lite fler saker som vi tror oss veta att du har med dig:
Mycket goda kunskaper i Google Ads och dess ekosystem
Erfarenhet av att arbeta strategiskt, inte bara operativt
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
God förståelse för hur SEM och SEO samspelar i den organiska och betalda sökresan
Erfarenhet av SEO och programmatic
Aktiva Google Ads-certifieringar
Så här kan ditt nya jobb se ut:
Hos oss får du en central roll i flera kunduppdrag. Du ansvarar för hela SEM-arbetet - från analys och strategi till genomförande, uppföljning och rekommendationer.
Du jobbar både självständigt och tillsammans med andra specialister. I de flesta projekt har du stöd av projektledare, så att du kan fokusera på kvalitet, resultat och utveckling.
Det här kommer du att göra:
Ta fram SEM-strategier och planer för genomförande
Arbeta hands on i Google Ads, bland annat med sökannonser, shopping ads, YouTube ads, display och remarketing
Optimera konton löpande med tydligt affärsfokus
Ansvara för rapportering, analys och rekommendationer till kund
Vara en trygg rådgivare i dialoger och uppföljningar
Arbeta nära SEO-specialister - och själv bidra operativt inom SEO när det är relevant
Bidra till att utveckla vår SEM-tjänst och våra arbetssätt
Dela med dig av din kunskap och stötta kollegor i teamet
Varför Mild?
Vi erbjuder förstås konkurrenskraftig lön, flexibla arbetstider, hybridarbete, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du får också schemalagd tid för självstudier och kompetensutveckling, frihet att forma din roll utifrån dina styrkor och ambitioner samt kunder som vill framåt och uppskattar proaktiv rådgivning. Men allt det där är ju självklarheter i vår mening.
Vi vill snarare slå ett slag för att du kommer få jobba i ett riktigt härligt team med spets inom SEO, SEM, SoMe, CRO, content och strategi. Så, är du sugen på en arbetsplats där man jobbar tillsammans, har högt i tak, känner stort förtroende för varandra och delar ett tydligt affärsfokus? Där man tror på transparens, kunskapsdelning och långsiktiga relationer? Då är Mild lika rätt för dig som du är för Mild.
Låter det intressant?
Kul! Skicka in din ansökan så tar vi det därifrån.
Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mild Media AB
(org.nr 556810-1629), https://www.mild.se/
Stigbergsliden 7 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Mild Media Jobbnummer
9750156