SEM-specialist - Skapa lönsamma digitala kampanjer
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2026-07-01
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SEM-specialist – Skapa lönsamma digitala kampanjer
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du får driva och optimera digitala annonskampanjer med fokus på mätbara affärsresultat? Nu söker vi en analytisk och engagerad SEM-specialist som vill vara med och skapa framgångsrika digitala strategier för flera spännande kunder.
🌟 Om rollen
Som SEM-specialist ansvarar du för att planera, skapa och optimera digitala annonskampanjer med fokus på hög prestation och affärsnytta. Du arbetar datadrivet och säkerställer att kampanjer kontinuerligt förbättras utifrån uppsatta KPI:er och affärsmål.
Du kommer även att analysera resultat, ta fram strategiska rekommendationer och ha en viktig roll i dialogen med kunder och interna kollegor.
💼 Arbetsuppgifter
Planera, skapa och optimera kampanjer i Google Ads (Search, Display och Shopping).
Följa upp kampanjresultat och analysera data för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Optimera kampanjer utifrån ROI, ROAS och andra relevanta KPI:er.
Presentera resultat och rekommendationer till kunder.
Samarbeta med specialister inom digital marknadsföring för att skapa effektiva marknadsstrategier.
Hålla dig uppdaterad kring nya funktioner, verktyg och trender inom SEM.
✅ Vi söker dig som har
Erfarenhet av att arbeta med och optimera Google Ads-kampanjer.
God analytisk förmåga och ett datadrivet arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta affärsmål och KPI:er.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper inom SEO och Paid Social.
Meriterande om du har erfarenhet av Google Analytics, Matomo och konverteringsspårning.
🎯 Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom digital marknadsföring.
Ett engagerat team med hög kompetens.
Flexibla arbetssätt och god balans mellan arbete och privatliv.
Variation genom arbete med flera olika kunder och branscher.
📍 Placeringsort: Stockholm💼 Omfattning: Heltid🚀 Start: Enligt överenskommelse🏢 Arbetsmodell: På plats
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999458-2079772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9986802