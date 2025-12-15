Sem vik undersköterska till Bild- och funktionsmedicin i Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun
2025-12-15
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Röntgen i Falun är en dygnet runt-verksamhet där vi utför akuta och tidsbokade undersökningar inom ultraljud, datortomografi, konventionell röntgen, intervention, magnetkamera och nuklearmedicin. Här arbetar drygt 100 stycken medarbetare med olika professioner så du får ett gäng med glada, kompetenta och engagerade kollegor.
Vår verksamhet är präglad av högkvalitativ vård, teamwork och en stark strävan efter att förbättra vården för våra patienter. Vi värdesätter och arbetar aktivt med att erbjuda våra medarbetare en stimulerande och stödjande arbetsmiljö.
Just nu är MRT-sektionen i färd med att flytta in i nya lokaler med en utökad verksamhet, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för framtidens bilddiagnostik.
Sem vik undersköterska till Bild- och funktionsmedicin i FalunPubliceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgen är du röntgensjuksköterskans förlängda arm i arbetet. Ni arbetar nära tillsammans i team för att ge patienten bästa möjliga vård och resultat. Din roll är att finnas nära patienten, informera och skapa trygghet inför och under undersökningen medan röntgensjuksköterskan hanterar utrustningen. Du är lyhörd för patientens behov och ansvarar för att både patient och undersökningsrum är väl förberedda inför kommande undersökningar.
Du kommer även att arbeta i en verksamhet med ständig teknisk utveckling, vilket innebär att arbetet är både stimulerande och varierande.
Vi erbjuder en trygg och individuellt anpassad inskolning tillsammans med erfarna kollegor så att du känner dig säker till sommaren.
Undersköterskeutbildning från vård- och omsorgsprogrammet, eller yrkespaketet vård och omsorg på vuxenutbildning
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Skyddad yrkestitel som undersköterska (bevis från Socialstyrelsen) - se info nedan
Meriterande:
Programfördjupning akutsjukvård och medicin
Erfarenhet från arbete på röntgenmottagning
Specialistundersköterskeutbildning
Vi söker dig som
uppskattar ett varierande arbetstempo och olika typer av arbetsuppgifter
är trygg, självständig och tar ansvar för ditt arbete
bemöter patienter och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt
är strukturerad och lätt tar till dig direktiv
har god datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
