Sem vik undersköterska eller vårdpersonal under utbildning Akuten Mora
2026-01-08
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du få chansen att lära dig otroligt mycket om Akutsjukvård? Kom till oss på Akuten i Mora! Det är dags att anställa sommarvikarier i vår verksamhet inför sommaren 2026 och vi kan med glädje nu, erbjuda dig som söker, ett mycket stimulerande undersköterskearbete med omväxlande arbetsuppgifter!
Vi på Moras akutmottagning är stolta över vår verksamhet och kvalitén som vi faktisk levererar. För oss är patientfokus och arbetsmiljö högsta prioritering. Du kommer vara en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi prioriterar/sorterar patienterna med Triage enligt RETTS, ett kvalitetssäkrat verktyg som används på de allra flesta akutmottagningar i Sverige.
För dig som vill ta steget över till akutsjukvård här i Mora är detta en möjlighet att få foten in i verksamheten. Vi tillämpar flexibla scheman utifrån individuella behov. Exempelvis längre arbetspass med fler fridagar. Anställningen innebär ett sommarvikariat under perioden 260601-260831 med möjlighet till förlängning.
Sem vik undersköterska eller vårdpersonal under utbildning Akuten MoraPubliceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag på akutmottagningen är att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade medborgare dygnet runt, alla dagar i veckan. Vår nästa kollega ska vara en undersköterska som gillar att vara i händelsernas centrum, du bör besitta en hög flexibilitet, se till verksamheternas bästa och självständigt kunna ta beslut utifrån din yrkesroll.
Som undersköterska arbetar du tillsammans med din sjuksköterska. Exempelvis tar du EKG, Vitalparametrar, prover, förbereder patienten inför läkarbedömning. Du har även en central roll vid traumaomhändertagande samt bistår läkare vid undersökningar och behandlingar.
Vi jobbar ständigt med kompetensutveckling i det kliniska arbetet med bland annat teamträning och medicintekniska apparater.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen och har diplom från Vård- och omsorgscollege
alternativt avslutat termin 4 på sjuksköterskeprogrammet eller avslutat termin 3 på läkarprogrammet
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Erfarenhet från arbete inom akutsjukvårdDina personliga egenskaper
Du uppskattar utmaningar och ett arbete med varierade uppgifter och tempoväxlingar
Du som söker är en självgående person som tar ansvar för dina uppgifter
I mötet med patienten har du ett empatiskt och serviceinriktat förhållningssätt
Du har god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande mot kollegor
Du är strukturerad och kan prioritera.
Du har ett genuint intresse för att utveckla din kompetens inom omvårdnad och akutsjukvård
Hos dig finns en ödmjuk attityd och du har ett etiskt förhållningssätt till din omvärld
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Josephine Persson 0250-493201 Jobbnummer
9673011