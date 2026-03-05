Sem vik sköterskeassistent (ssk-studerande T4 eller högre) Rättspsyk
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta nära patienten, utvecklas i din kommande yrkesroll och få värdefull erfarenhet inom rättspsykiatrisk vård? På vår rättspsykiatriska klinik söker vi nu sköterskeassistenter som genomfört sjuksköterskeprogrammet termin 4 eller senare och som vill vara en del av en verksamhet i en spännande utvecklingsfas.
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. I dagsläget har vi 78 vårdplatser fördelade på 7 avdelningar. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant, och som sköterskeassistent får du en unik möjlighet att fördjupa dina kunskaper i en trygg och strukturerad miljö.
Vår klinik befinner sig i en aktiv utvecklingsfas med flera pågående och kommande projekt. Under året arbetar vi bland annat med:
Uppstart av ÖRV-team - med målet att minska antalet återinläggningar samt skapa tryggare övergång från sluten rättspsykiatrisk vård till öppenvård. Teamet kommer bl a göra hembesök och erbjuda tätare uppföljning av patienter.
Etablering av hälsocentral - ett projekt för att stärka arbetet med patienters somatiska hälsa. Både distriktsläkare och distriktssköterska finns kopplat till hälsocentralen. Detta ger dig möjlighet att bredda din somatiska kompetens i en rättspsykiatrisk kontext!
Implementering av Safewards Secure - en metod för att minska hot och våld i rättspsykiatrisk vård.
Detta innebär att du som sköterskeassistent får möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbete och bidra till framtidens rättspsykiatriska vård.
Om rollen som sköterskeassistent
Som sköterskeassistent arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Du är en viktig del av teamet och bidrar aktivt i det patientnära arbetet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Blodprovstagning och andra provtagningar
Administrering av injektioner
Läkemedelshantering enligt delegering
Deltagande i omvårdnadsarbete och patientobservationer
Dokumentation
Övriga arbetsuppgifter som ingår i sjuksköterskans ansvarsområde.
Du utgår från vår nystartade sjuksköterskeenhet och blir en del av en sammansvetsad kollegial grupp med närhet till kunskapsutbyte och handledning. I nära samarbete med tilldelad sjuksköterska planerar och utför du omvårdnadsarbete och bidrar aktivt i det patientnära arbetet.
Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken under strukturerad handledning av erfarna kollegor.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Du har genomfört sjuksköterskeprogrammet termin 4 eller senare.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för patientnära arbete, är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du trivs i teamarbete och vill utvecklas i din kommande yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hos oss erbjuds du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får värdefull klinisk erfarenhet inför din framtida roll som sjuksköterska - i en verksamhet där engagemang, kvalitet och samarbete står i centrum.Så ansöker du
Innan anställning sker kommer utdrag från belastningsregister och Kronofogdemyndigheten att begäras, samt att Du får genomgå ett drogtest.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
