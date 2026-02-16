Sem vik Sjuksköterska, Psykiatrimottagningen Borlänge
2026-02-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Gör skillnad i sommar - bli sjuksköterska inom öppenvårdspsykiatrin i Dalarna! Vill du ha ett meningsfullt sommaruppdrag där du verkligen gör skillnad? Nu söker vi engagerade sjuksköterskor till öppenvårdspsykiatrin i Dalarnas län inför sommaren!
Hos oss får du kombinera professionell utveckling med livskvalitet - arbeta dagtid i en stimulerande verksamhet och njut av Dalarnas fantastiska natur, kultur och sommarutbud på din fritid.
Vi erbjuder:
Flexibelt schema (främst dagtid. Flextid om verksamheten tillåter)
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet till förlängning
Arbete i en region med hög livskvalitet
Varför Dalarna i sommar?
I Dalarnas län får du närhet till natur, bad, vandring och kulturupplevelser. Upptäck Siljanbygden, njut av ljusa sommarkvällar och ta del av den genuina dalakulturen - perfekt balans mellan arbete och återhämtning.
Period: Sommaren 2026 (heltid eller enligt överenskommelse)
Placering: Öppenvårdspsykiatri i Dalarna. Vi har mottagningar i Avesta, Ludvika, Borlänge, Falun, Rättvik, Gagnef, Malung och Mora.
Låter det som något för dig - eller någon du känner? Hör av dig redan idag så berättar vi mer!
Gör sommaren 2026 meningsfull - för dina patienter och för dig själv.
Sem vik Sjuksköterska, Psykiatrimottagningen BorlängePubliceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom öppenvårdspsykiatrin arbetar du med:
Psykiatrisk omvårdnad och bedömningar
Läkemedelshantering och uppföljning
Stödjande samtal och patientkontakt
Samverkan med läkare, psykologer och övriga professioner
Du möter patienter med varierande psykiatriska diagnoser i en trygg öppenvårdsmiljö där kontinuitet och relation är i fokus.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterskaDina personliga egenskaper
Ett professionellt och empatiskt förhållningssätt
Trivs med självständigt arbete och teamarbete
God samarbetsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet av psykiatriSå ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:182". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Erica Guggi 0243-497018 Jobbnummer
9744680