Sem vik Sjuksköterska, Laromottagningen, Falun
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-12-18
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Länsvuxenpsykiatrin Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin, med ansvarar för psykiatrisk akutvård, slutenvård, missbruks- och beroendevård. Vi är en klinik där både patienter och medarbetare står i focus. Vi strävar efter att tillsammans skapa en personcentrerad vård av hög kvalitet. Vår vision är att ge patienterna bästa möjlighet att tillfriskna och undvika onödig tid inom slutenvården. Visionen innefattar en arbetsplats där medarbetare trivs, utvecklas inom sin yrkesroll och som person. Vi arbetar enligt evidens och beprövad erfarenhet samt med regelbundna utbildningar. Beroendecentrum består av slutenvårdsavdelning 65 med 14 vårdplatser och en egen akutmottagning kopplat till vårdavdelningen. Tillsammans med LARO mottagningen (Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opioidberoende) utgör dessa enheter Beroendecentrum.
Sem vik Sjuksköterska, Laromottagningen, FalunPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som sjuksköterska vid LARO mottagningen Falu lasarett - läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Syftet med behandlingen är att personer som är beroende av opioider ska kunna upphöra med sitt missbruk och via behandlingen få en förbättrad hälsa och social situation. Gott samarbete med kommunernas socialtjänst, primärvården och psykiatrins öppenvård är en framgångsfaktor i arbetet. På mottagningen arbetar avdelningschef, sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare som ett team kring patienterna.
Arbetstid: Dagtid lämpligen 7:00-15:30 (viss flexibilitet finns)
Till Beroendecentrum hör även Avd 65 som är en slutenvårdsavdelning för missbruk och beroende samt att de bemannar även sprututbytet i Falun tillsammans med personal från infektion två dagar i veckan.
För dig som är osäker på om detta är just din kommande arbetsplats, hör av dig och kom på besök för att se verksamheten och träffa vårt fantastiska arbetsteam. Möjlighet att hospitera.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Relevant erfarenhet
Kunskap om psykiatriska sjukdomar i kombination med beroendeproblematik
Meriterande:
Vidareutbildning inom psykiatri eller beroendevårdDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att vårda och behandla patienter med beroendeproblematik. Det är viktigt att du som person är självgående och trygg i din roll som sjuksköterska. Du bör särskilt vara intresserad av samarbetsfrågor, kunna ta stort eget ansvar och ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Roger Henriksson 076-6961981 Jobbnummer
9652518