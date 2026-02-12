Sem vik Röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin Avesta
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
2026-02-12
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Avesta
, Hedemora
, Säter
, Smedjebacken
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till Bild- och funktionsmedicin i Avesta! Vi söker dig som är röntgenssjuksköterska och vill vikariera hos oss i sommar!
Sem vik Röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin AvestaPubliceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där varje dag är unik. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa högkvalitativa undersökningar och bästa möjliga vård för våra patienter. Arbetet sker i team med både erfarna och nya kollegor, och varje sektion har en sektionsledare och biträdande sektionsledare som driver utvecklingen. Vi erbjuder en trygg inskolning som anpassas efter din kompetens och erfarenhet. Anställningen är heltid med rotering mellan olika sektioner, och arbetstiden förläggs i samråd med arbetsgivaren, vilket kan innebära dag, kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig informationKvalifikationer
Du är legitimerade röntgensjuksköterska.Så ansöker du
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Bitr platschef
Madeleine Lindberg 072-5000869 Jobbnummer
9738966